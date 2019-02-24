Yurov Interiors — студия дизайна, основанная двумя братьями архитекторами.
🔹 Дизайн и проектирование жилых и общественных интерьеров.
🔹 Проекты онлайн по всему миру.
🔹 Портфолио: yurov-interiors.com/projects
🔹 Заказать проект: yurov-interiors.com/calculation
▫️ Сайт: yurov-interiors.com
▫️ Моб.тел.(WhatsApp): +7 903-435-63-54 / +7 961-309-42-42
▫️ E-mail: yurov-interiors@mail.ru
▫️ YouTube: youtube.com/c/Yurovinteriors/videos
▫️ Behance: behance.net/YurovInteriors
▫️ Pinterest: pinterest.ru/yurov_interiors
▫️ Telegram: t.me/s/yurovinteriors
▫️ VK: vk.com/yurovinteriors
▫️ TikTok: tiktok.com/@yurov_interiors
- Услуги
- Дизайн жилых интерьеров
- Дизайн общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Европа
- Америка
- Награды компании
- Выступали в роли ведущих на телеканале «Бобёр» входящего в пакет «Цифрового Телесемейства Первого канала».
- Имеем различные публикации в печатных и интернет изданиях.
- Сотрудничали с крупными брендами, такими как LG и Samsung.
- Адрес
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г. Москва, Садовническая набережная, 9
115035 Москва
Россия
+7-9034356354 www.yurov-interiors.com