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Yurov Interiors
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 24Проекты (24) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • БЕРЕЗКИ, Yurov Interiors Yurov Interiors Столовая комната в стиле минимализм
    БЕРЕЗКИ, Yurov Interiors Yurov Interiors Столовая комната в стиле минимализм
    БЕРЕЗКИ, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    +43
    БЕРЕЗКИ
    ЖК ЦАРЕВ САД, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    ЖК ЦАРЕВ САД, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    ЖК ЦАРЕВ САД, Yurov Interiors Yurov Interiors Столовая комната в стиле минимализм
    +7
    ЖК ЦАРЕВ САД
    ЖК ВТБ АРЕНА, Yurov Interiors Yurov Interiors Спальня в стиле минимализм
    ЖК ВТБ АРЕНА, Yurov Interiors Yurov Interiors Ванная комната в стиле минимализм
    ЖК ВТБ АРЕНА, Yurov Interiors Yurov Interiors Ванная комната в стиле минимализм
    +13
    ЖК ВТБ АРЕНА
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, Yurov Interiors Yurov Interiors Кухня в стиле минимализм
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, Yurov Interiors Yurov Interiors Кухня в стиле минимализм
    +4
    ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
    TITUL, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    TITUL, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    TITUL, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    +4
    TITUL
    ПАВЛОВЫ ОЗЕРА, Yurov Interiors Yurov Interiors Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ПАВЛОВЫ ОЗЕРА, Yurov Interiors Yurov Interiors Гостиная в стиле минимализм
    ПАВЛОВЫ ОЗЕРА, Yurov Interiors Yurov Interiors Кухня в стиле минимализм
    +21
    ПАВЛОВЫ ОЗЕРА
    Показать все 24 проекты

    Yurov Interiors — студия дизайна, основанная двумя братьями архитекторами.


    🔹 Дизайн и проектирование жилых и общественных интерьеров.

    🔹 Проекты онлайн по всему миру.

    🔹 Портфолио: yurov-interiors.com/projects

    🔹 Заказать проект: yurov-interiors.com/calculation


    ▫️ Сайт: yurov-interiors.com

    ▫️ Моб.тел.(WhatsApp): +7 903-435-63-54 / +7 961-309-42-42

    ▫️ E-mail: yurov-interiors@mail.ru


    ▫️ YouTube: youtube.com/c/Yurovinteriors/videos

    ▫️ Behance: behance.net/YurovInteriors

    ▫️ Pinterest: pinterest.ru/yurov_interiors

    ▫️ Telegram: t.me/s/yurovinteriors

    ▫️ VK: vk.com/yurovinteriors

    ▫️ TikTok: tiktok.com/@yurov_interiors

    Услуги
    • Дизайн жилых интерьеров
    • Дизайн общественных интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Европа
    • Америка
    Награды компании
    • Выступали в роли ведущих на телеканале «Бобёр» входящего в пакет «Цифрового Телесемейства Первого канала».
    • Имеем различные публикации в печатных и интернет изданиях.
    • Сотрудничали с крупными брендами, такими как LG и Samsung.
    Адрес
    г. Москва, Садовническая набережная, 9
    115035 Москва
    Россия
    +7-9034356354 www.yurov-interiors.com

    Отзыв

    Анастасия Ланкина Анастасия Ланкина
    Наш новый дом хоть и небольшой, но трёхэтажный. Чтобы превратить каждый этаж  в уютное пространство для жизни, мы должны были научиться мыслить по вертикали:  придумать планировку, конструкцию лестниц, соорудить дополнительный полуэтаж. Все  эти важные дела мы решили доверить профессионалу. И обратились Денису: выбрали за  красивые визуализации. Практически все работы нам нравились, а это отличный знак!   Начали сотрудничество и не пожалели. Общение было строго по делу и по е-мэйлу, сроки соблюдены,  пожелания выполнены, а творческий подход особенно порадовал! Отдельно отметим, что помимо красоты на  высоте оказалось конструктивное мышление Дениса: то есть, все предложенные варианты практичны и воплотимы  в жизнь. И вот - 48 листов рабочего проекта и полный набор отличных 3D у нас на руках. Начинаем ремонт! Спасибо!
    около 6 лет назад
    Дата проекта: Январь 2016
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