MI Design – это мы, команда профессионалов с большим опытом в проектировании и в дизайне интерьера, которые воплощают идею Вашего дизайн проекта в жизнь.Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, гостиницы и рестораны, лофты и кафе.Наши специалисты готовы начать работу на любой стадии работ и предложить профессиональные решения от создания концепции до реализации проекта.В работе над проектом, мы стремимся вникнуть в суть Вашего желания и раскрыть идею в полном ее воплощении, придерживаясь принципа, что каждый новый проект – уникален. Мы действительно любим то, что мы делаем, поэтому создаем интерьеры так, что сами хотели бы жить в них или работать. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив в идею все свои знания и опыт.Каждый новый проект в MI Design начинается … с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Поэтому, мы всегда ждем Вас в гости. Так, за разговором, в нашем офисе, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.
- Услуги
- Мы занимаемся архитектурой
- проектированием
- дизайном жилых и общественных помещений
- так же выполняем объекты под ключ
- включая строительные и отделочные работы. Среди наших проектов: квартиры и загородные дома
- гостиницы и офисы
- рестораны и бары
- лофты и кафе.
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- г.Москва, г. Санкт-Петербург. и Екатеринбург
- Адрес
-
г.Москва, ул. Нижняя Сыромятнеческая, д.10 ARTPLAY
123154 Москва
Россия
+7-9067560340 www.mi-ecodesign.ru