MI Design – это мы, команда профессионалов с большим опытом в проектировании и в дизайне интерьера, которые воплощают идею Вашего дизайн проекта в жизнь.Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, гостиницы и рестораны, лофты и кафе.Наши специалисты готовы начать работу на любой стадии работ и предложить профессиональные решения от создания концепции до реализации проекта.В работе над проектом, мы стремимся вникнуть в суть Вашего желания и раскрыть идею в полном ее воплощении, придерживаясь принципа, что каждый новый проект – уникален. Мы действительно любим то, что мы делаем, поэтому создаем интерьеры так, что сами хотели бы жить в них или работать. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив в идею все свои знания и опыт.Каждый новый проект в MI Design начинается … с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Поэтому, мы всегда ждем Вас в гости. Так, за разговором, в нашем офисе, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.