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ИП Миносьян
Эко-дизайн Москва
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    • MI Design – это мы, команда профессионалов с большим опытом в проектировании и в дизайне интерьера, которые воплощают идею Вашего дизайн проекта в жизнь.Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, гостиницы и рестораны, лофты и кафе.Наши специалисты готовы начать работу на любой стадии работ и предложить профессиональные решения от создания концепции до реализации проекта.В работе над проектом, мы стремимся вникнуть в суть Вашего желания и раскрыть идею в полном ее воплощении, придерживаясь принципа, что каждый новый проект – уникален. Мы действительно любим то, что мы делаем, поэтому создаем интерьеры так, что сами хотели бы жить в них или работать. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив в идею все свои знания и опыт.Каждый новый проект в MI Design начинается … с чашки ароматного чая или бодрящего кофе. Поэтому, мы всегда ждем Вас в гости. Так, за разговором, в нашем офисе, мы из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.

    Услуги
    • Мы занимаемся архитектурой
    • проектированием
    • дизайном жилых и общественных помещений
    • так же выполняем объекты под ключ
    • включая строительные и отделочные работы. Среди наших проектов: квартиры и загородные дома
    • гостиницы и офисы
    • рестораны и бары
    • лофты и кафе.
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    Регионы обслуживания
    г.Москва, г. Санкт-Петербург. и Екатеринбург
    Адрес
    г.Москва, ул. Нижняя Сыромятнеческая, д.10 ARTPLAY
    123154 Москва
    Россия
    +7-9067560340 www.mi-ecodesign.ru
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