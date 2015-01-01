Винтажная детская комната

Отделывая детскую комнату для малыша мы всегда задумываемся о стиле, в котором будет разработан интерьер этой комнаты. Обычно родители маленьких детей подбирают стиль под себя, а уж для более взрослых детей придется делать комнату…

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