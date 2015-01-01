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Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 28Проекты (28) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Колоритный дом , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
    Колоритный дом , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в рустикальном стиле
    Колоритный дом , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в рустикальном стиле
    +14
    Колоритный дом
    В большом доме - большие возможности. Реальное фото готового обьекта, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    В большом доме - большие возможности. Реальное фото готового обьекта, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Столовая комната в эклектичном стиле
    В большом доме - большие возможности. Реальное фото готового обьекта, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    В большом доме - большие возможности. Реальное фото готового обьекта
    проект мансарды в частном доме , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в скандинавском стиле
    проект мансарды в частном доме , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в скандинавском стиле
    проект мансарды в частном доме , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в скандинавском стиле
    +1
    проект мансарды в частном доме
    восточные ноты, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
    восточные ноты, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
    восточные ноты, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
    +4
    восточные ноты
    Проект кухни выполнен в рамках курса " По следам квартирного вопроса" на нтв, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Кухня в стиле кантри
    Проект кухни выполнен в рамках курса " По следам квартирного вопроса" на нтв, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Кухня в стиле кантри
    Проект кухни выполнен в рамках курса " По следам квартирного вопроса" на нтв, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Кухня в стиле кантри
    +6
    Проект кухни выполнен в рамках курса " По следам квартирного вопроса" на нтв
    Огни Екатеринбурга апартаменты , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в стиле модерн Серый
    Огни Екатеринбурга апартаменты , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в стиле модерн Серый
    Огни Екатеринбурга апартаменты , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в стиле модерн Серый
    +20
    Огни Екатеринбурга апартаменты
    Показать все 28 проекты
    Услуги
    • • Дизайн интерьера любой сложности. Перепланировка квартир. • Дизайн домов
    • коттеджей
    • кафе
    • магазинов. • Дизайн витрин
    • декор для вечеринок. • Декорирование. Подбор мебели
    • светильников
    • и предметов интерьера. • Выездные консультации. Авторский надзор. • Помощь в подборе строительной бригады.
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • РФ
    Награды компании
    • Участник международных и российских конкурсов по дизайну.
    • Конкурс Российская Кабриоль  диплом За лучшую серию мебели с использованием декоративных региональных мотивов.
    Адрес
    Россия Екатеринбург
    Россия
    +7-9045442019 stylishdesign.pro

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