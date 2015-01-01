- Услуги
- • Дизайн интерьера любой сложности. Перепланировка квартир. • Дизайн домов
- коттеджей
- кафе
- магазинов. • Дизайн витрин
- декор для вечеринок. • Декорирование. Подбор мебели
- светильников
- и предметов интерьера. • Выездные консультации. Авторский надзор. • Помощь в подборе строительной бригады.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Москва
- Санкт-Петербург
- РФ
- Награды компании
- Участник международных и российских конкурсов по дизайну.
- Конкурс Российская Кабриоль диплом
За лучшую серию мебели с использованием декоративных региональных мотивов.
- Адрес
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Россия Екатеринбург
Россия
+7-9045442019 stylishdesign.pro