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ЗАО «Жизнь цвета»
Освещение Белгород
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Проекты

Новый проект
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    • Хрустальное светодиодное дерево, ЗАО «Жизнь цвета» ЗАО «Жизнь цвета» ГостинаяАксессуары и декорации
    Хрустальное светодиодное дерево
    Звездное небо, ЗАО «Жизнь цвета» ЗАО «Жизнь цвета» Медиа комната в стиле модерн
    Звездное небо, ЗАО «Жизнь цвета» ЗАО «Жизнь цвета» Медиа комната в стиле модерн
    Звездное небо, ЗАО «Жизнь цвета» ЗАО «Жизнь цвета» Бассейн в стиле модерн
    Звездное небо

    Наше производственное предприятие ЗАО «Жизнь цвета» занимается решением проблем освещения помещений: кинотеатров, 

    фойе дворцов культур и залов развлекательных заведений, а так же бассейнов и комнат частного назначения.

    Работая более 11-ти лет в г.Белгороде, Белгородской области и за её пределами (в Москве, Курске, Новосибирске, 

    Магадане, Ханты-Мансийске и в других городах областного подчинения) мы накопили значительный опыт в создании 

    экономичных и надежных источников светодиодного освещения, привлекательной оригинальной рекламы, подсветки 

    потолков: мозаичных (по типу «Tiffani»), натяжных из различных материалов (в т.ч. и на тканевой основе) и в 

    изготовлении и модернизации эксклюзивных люстр. Являясь разработчиком и изготовителем дистанционно- и программно-

    управляемых светильников, на основе светодиодов последнего поколения, мы создали из точечных светильников 

    собственного производства (более 150 тысяч часов непрерывной работы) надежную систему многофункционального 

    освещения, так называемое «звездное небо», являющуюся системой двойного назначения (полноценное регулируемое 

    освещение и неповторимый эффект реального ночного неба). 

    Более подробную информацию о нашем предприятии и небольшой части выполненных нами работ Вы можете посмотреть на 

    нашем сайте: WWW.LIFE-COLOR.RU .

    Контакты для ускоренной связи:

    Skype: rodionovled; 

    E-mail: ledlife@gmail.com.

    C уважением! Ген.директор ЗАО «Жизнь цвета»  Родионов Роман Васильевич

    Услуги
    • освещение
    • светодиодные технологии
    • эргономичное освещение
    Регионы обслуживания
    Россия и Белгород
    Награды компании
    http://life-color.ru/index.php?show_aux_page=2
    Адрес
    пр-т Б.Хмельницкого, 84
    308007 Белгород
    Россия
    +7-9103215333 life-color.ru
    Законное владение

    г. Белгород пр-т Б.Хмельницкого, 84

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