Наше производственное предприятие ЗАО «Жизнь цвета» занимается решением проблем освещения помещений: кинотеатров,

фойе дворцов культур и залов развлекательных заведений, а так же бассейнов и комнат частного назначения.

Работая более 11-ти лет в г.Белгороде, Белгородской области и за её пределами (в Москве, Курске, Новосибирске,

Магадане, Ханты-Мансийске и в других городах областного подчинения) мы накопили значительный опыт в создании

экономичных и надежных источников светодиодного освещения, привлекательной оригинальной рекламы, подсветки

потолков: мозаичных (по типу «Tiffani»), натяжных из различных материалов (в т.ч. и на тканевой основе) и в

изготовлении и модернизации эксклюзивных люстр. Являясь разработчиком и изготовителем дистанционно- и программно-

управляемых светильников, на основе светодиодов последнего поколения, мы создали из точечных светильников

собственного производства (более 150 тысяч часов непрерывной работы) надежную систему многофункционального

освещения, так называемое «звездное небо», являющуюся системой двойного назначения (полноценное регулируемое

освещение и неповторимый эффект реального ночного неба).

Более подробную информацию о нашем предприятии и небольшой части выполненных нами работ Вы можете посмотреть на

нашем сайте: WWW.LIFE-COLOR.RU .

Контакты для ускоренной связи:

Skype: rodionovled;

E-mail: ledlife@gmail.com.

C уважением! Ген.директор ЗАО «Жизнь цвета» Родионов Роман Васильевич