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Zamyatina.EV@mw-light.ru
Дизайнеры по свету Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Освещение в ванной комнате, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Ванная комнатаОсвещение
    Освещение в ванной комнате, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Ванная комнатаОсвещение
    Освещение в ванной комнате, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Ванная комнатаОсвещение
    +7
    Освещение в ванной комнате
    Мужской клуб, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Мужской клуб, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Мужской клуб, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    +1
    Мужской клуб
    Дом для Викинга, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Сад Освещение
    Дом для Викинга, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Сад Освещение
    Дом для Викинга, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Сад Освещение
    +2
    Дом для Викинга
    Освещение в детскую, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Освещение в детскую, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Освещение в детскую, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    +6
    Освещение в детскую
    Детская спальня, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Детская спальня, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    Детская спальня, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Детская комнатаОсвещение
    +4
    Детская спальня
    Гостиная в стиле Классик, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru ГостинаяОсвещение
    Гостиная в стиле Классик, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru ГостинаяОсвещение
    Гостиная в стиле Классик, Zamyatina.EV@mw-light.ru Zamyatina.EV@mw-light.ru Спальная комната Освещение
    +4
    Гостиная в стиле Классик
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    Компания MW-LIGHT основана в октябре 2003 г. и является производителем и оптовым дистрибьютором декоративных светильников среднего и премиального сегмента (интерьерный и уличный свет) в России и странах СНГ.

    На сегодняшний день компанией MW-LIGHT накоплен большой опыт работы на рынке декоративного света. Мы развиваем эффективную модель продаж, ориентированную на высокодоходный бизнес, а именно: ·        Лучшие продукты (декоративные светильники высокого европейского качества, подтвержденного сертификатами; ·        Лучшее качество обслуживания (полное сервисное обслуживание клиентов, индивидуальный подход, персональный менеджер); ·        Лучшие консультации по работе с декоративным светом (специалисты компании - эксперты рынка декоративных светильников). Все наши коллекции декоративных светильников разработаны с учетом последних тенденций моды, прошли строгую многоступенчатую  проверку качества, Компания MW-LIGHT видит свою миссию в том, чтобы изменить к лучшему жизнь  людей, создать в их доме стиль и хорошее настроение с помощью красивых и качественных декоративных светильников. Сбытовая сеть компании  ориентирована на: ·        федеральные округа Российской Федерации; ·        страны СНГ: Казахстан, Украину, Беларусь; ·        страны Западной и Восточной Европы, Азии. Компания ведет систематическую работу по совершенствованию каналов сбыта, в настоящее время осуществляется переход от экстенсивной к выборочной системе сбыта продукции. Активно развиваются специализированные каналы сбыта – взаимодействие с дизайн - студиями, интернет-магазинами, выполняются заказы по индивидуальному проектированию светильников. Расширяются формы взаимодействия со смежными рынками.

    Услуги
    • Подбор и продажа декоративного освещения
    • люстр
    • торшеров
    • бра и настольных ламп. Сбора и установка продукции. Производство по индивидуальным заказам декоративных светильников. Оснащение гостиниц ассортиментом HoReCa
    Регионы обслуживания
    • Россия и страны таможенного союза ЕАЭС
    • Москва
    Награды компании
    Компания MW-LIGHT является активным участником российско-германской внешнеторговой палаты.
    Адрес
    ул. Островитянова, д.10/1
    117513 Москва
    Россия
    +7-4954645486 www.mw-light.ru
    Законное владение

    117513, Москва,ул. Островитянова, д.10/1

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