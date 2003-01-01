Компания MW-LIGHT основана в октябре 2003 г. и является производителем и оптовым дистрибьютором декоративных светильников среднего и премиального сегмента (интерьерный и уличный свет) в России и странах СНГ.

На сегодняшний день компанией MW-LIGHT накоплен большой опыт работы на рынке декоративного света. Мы развиваем эффективную модель продаж, ориентированную на высокодоходный бизнес, а именно: · Лучшие продукты (декоративные светильники высокого европейского качества, подтвержденного сертификатами; · Лучшее качество обслуживания (полное сервисное обслуживание клиентов, индивидуальный подход, персональный менеджер); · Лучшие консультации по работе с декоративным светом (специалисты компании - эксперты рынка декоративных светильников). Все наши коллекции декоративных светильников разработаны с учетом последних тенденций моды, прошли строгую многоступенчатую проверку качества, Компания MW-LIGHT видит свою миссию в том, чтобы изменить к лучшему жизнь людей, создать в их доме стиль и хорошее настроение с помощью красивых и качественных декоративных светильников. Сбытовая сеть компании ориентирована на: · федеральные округа Российской Федерации; · страны СНГ: Казахстан, Украину, Беларусь; · страны Западной и Восточной Европы, Азии. Компания ведет систематическую работу по совершенствованию каналов сбыта, в настоящее время осуществляется переход от экстенсивной к выборочной системе сбыта продукции. Активно развиваются специализированные каналы сбыта – взаимодействие с дизайн - студиями, интернет-магазинами, выполняются заказы по индивидуальному проектированию светильников. Расширяются формы взаимодействия со смежными рынками.