Мы создаем по-настоящему оригинальные предметы декора и аксессуары. Предметы, которые гармонично дополнят интерьер вашего дома, добавят уюта и теплоты в ваше личное пространство, подчеркнут его неповторимый стиль и атмосферу. Наша продукция соответствует современным трендам в дизайне, сделана качественно и "с душой". Все этапы производства осуществляются только вручную, поэтому каждый предмет, созданный нами, уникален.

Мы рады предложить вам идеальные для декора и освещения loft-пространств витражные люстры, геометрические террариумы для создания флористических композиций, стильные светодиодные светильники и изящные винтажные шкатулки для украшений и других мелочей.