Мы создаем по-настоящему оригинальные предметы декора и аксессуары. Предметы, которые гармонично дополнят интерьер вашего дома, добавят уюта и теплоты в ваше личное пространство, подчеркнут его неповторимый стиль и атмосферу. Наша продукция соответствует современным трендам в дизайне, сделана качественно и "с душой". Все этапы производства осуществляются только вручную, поэтому каждый предмет, созданный нами, уникален.
Мы рады предложить вам идеальные для декора и освещения loft-пространств витражные люстры, геометрические террариумы для создания флористических композиций, стильные светодиодные светильники и изящные винтажные шкатулки для украшений и других мелочей.
- Услуги
- предметы декора
- освещение
- Лампы
- люстры
- светильники
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Селезневская, 11А, корп. 2
127473 Москва
Россия
+7-4955324268 decor-story.ru