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Decor Story
Освещение Москва
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    • Мы создаем по-настоящему оригинальные предметы декора и аксессуары. Предметы, которые гармонично дополнят интерьер вашего дома, добавят уюта и теплоты в ваше личное пространство, подчеркнут его неповторимый стиль и атмосферу. Наша продукция соответствует современным трендам в дизайне, сделана качественно и "с душой". Все этапы производства осуществляются только вручную, поэтому каждый предмет, созданный нами, уникален. 

    Мы рады предложить вам идеальные для декора и освещения loft-пространств витражные люстры, геометрические террариумы для создания флористических композиций, стильные светодиодные светильники и изящные винтажные шкатулки для украшений и других мелочей.

    Услуги
    • предметы декора
    • освещение
    • Лампы
    • люстры
    • светильники
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Селезневская, 11А, корп. 2
    127473 Москва
    Россия
    +7-4955324268 decor-story.ru
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