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Levitera
Эко-дизайн Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (12)
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Проекты

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    • Левитирующий светильник Lesvet Cosmic, Levitera Levitera ГостинаяОсвещение
    Левитирующий светильник Lesvet Cosmic, Levitera Levitera ГостинаяОсвещение
    Левитирующий светильник Lesvet Cosmic
    Левитирующее растение Хамедорея, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Хамедорея, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Хамедорея, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Хамедорея
    Левитирующее растение Антуриум, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Антуриум, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Антуриум, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Антуриум
    Левитирующее растение Бонсай, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Бонсай, Levitera Levitera Озеленение
    Левитирующее растение Бонсай, Levitera Levitera Озеленение
    +1
    Левитирующее растение Бонсай
    Флорариум "Терра", Levitera Levitera Озеленение
    Флорариум "Терра", Levitera Levitera Озеленение
    Флорариум "Терра", Levitera Levitera Озеленение
    Флорариум "Терра"
    Флорариум "Сад камней", Levitera Levitera Озеленение
    Флорариум "Сад камней", Levitera Levitera Озеленение
    Флорариум "Сад камней", Levitera Levitera Озеленение
    +1
    Флорариум "Сад камней"
    Показать все 10 проекты

    Мы создаем прекрасные флорариумы, удивительные левитирующие растения и светильники - предметы, которые рождают настоящие эмоции - простые, естественные и самые ценные. Они станут незабываемым живым подарком или гармонично дополнят интерьер вашего дома или офиса.

    Услуги
    • флорариумы
    • эко-дизайн
    • эко-подарки
    • террариумы
    • озеленение
    • левитирующие растения и светильники
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Новодмитровская ул., д.1с27
    127015 Москва
    Россия
    +7-4952293075 levitera.ru

    Отзыв

    Planteia Planteia
    Отличный магазин. Уже не в первый раз заказал флорариум в подарок и каждый раз качество на высоте.
    6 месяцев назад
    Sam Petrosyan
    Приехал сухой флорариум, через неделю стал совсем грустный. Уже выкинул. Поддержка послала подальше, мол сами виноваты. Хотя следил по инструкции в упаковке. А мне сказали, что это рекламный буклет, а не инструкция. Почему-то. Друзья, правда, обходите стороной. Оно того не стоит. Испортили подарок на юбилей, нахамили и заблокировали в инсте. Вот такой вот магазин Upd: мне ответил магазин. В моем отзыве ничего такого не написано. Однако, уточню. Я написал в поддержку через 3 недели, что флорариум уже всё, а до этого пытался спасти частыми поливами. Но недели хватило, чтобы все уже было крайне плачевно. Пишите, что дезинформировал - дело ваше. Правду я знаю.
    5 месяцев назад
    Андрей Исаев
    Отличный магазин и консультанты, увлеченные своим делом.
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 12
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