Мы создаем прекрасные флорариумы, удивительные левитирующие растения и светильники - предметы, которые рождают настоящие эмоции - простые, естественные и самые ценные. Они станут незабываемым живым подарком или гармонично дополнят интерьер вашего дома или офиса.
- Услуги
- флорариумы
- эко-дизайн
- эко-подарки
- террариумы
- озеленение
- левитирующие растения и светильники
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Новодмитровская ул., д.1с27
127015 Москва
Россия
+7-4952293075 levitera.ru