Мы производим на заказ светильники и абажуры. От 1 шт. Для оформления заказа достаточно эскиза или фотографии. работаем с 1992 года. Большой опыт, разнообразные материалы. Широкий выбор тканей.
- Услуги
- производство светильников (люстры
- Бра
- торшеры
- настольные лампы) и абажуров. Ремонт светильников. Продажа комплектующих
- Регионы обслуживания
- Россия и СНГ и Санкт-Петербург
- Адрес
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Кондратьевский проспект, дом 2
195009 Санкт-Петербург
Россия
+7-8125425021 www.quadro-lux.ru
Законное владение
195009, Россия ,г. Санкт - Петербург, Кондратьевский проспект, дом 2