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Торговый дом «КВАДРО-ЛЮКС
Освещение Санкт-Петербург
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    Наши абажуры, Торговый дом «КВАДРО-ЛЮКС Торговый дом «КВАДРО-ЛЮКС ГостинаяОсвещение Текстиль Белый
    Наши абажуры
    Абажуры над барной стойкой, Торговый дом «КВАДРО-ЛЮКС Торговый дом «КВАДРО-ЛЮКС Конференц-центры в эклектичном стиле
    Абажуры над барной стойкой

    Мы производим на заказ светильники и абажуры. От 1 шт. Для оформления заказа достаточно эскиза или фотографии. работаем с 1992 года. Большой опыт, разнообразные материалы. Широкий выбор тканей.

    Услуги
    • производство светильников (люстры
    • Бра
    • торшеры
    • настольные лампы) и абажуров. Ремонт светильников. Продажа комплектующих
    Регионы обслуживания
    Россия и СНГ и Санкт-Петербург
    Адрес
    Кондратьевский проспект, дом 2
    195009 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8125425021 www.quadro-lux.ru
    Законное владение

    195009, Россия ,г. Санкт - Петербург, Кондратьевский проспект, дом 2

    Отзыв

    Николай Островский
    около 3 лет назад
    Екатерина Шпинёва
    Сделали нам тут люстру на заказ для спальни. Дело в том, что я как-то увидела потрясной красоты люстру в Италии, когда мы ездили в отпуск и даже сфоткала её тогда, но ничего похожего у нас в магазинах ни разу так и не встречала. А тут нам изготовили практически точь-в-точь такую же по одной фотографии. Такие молодцы. ) И стоимость вполне адекватная вышла, единственное, оценивали они её довольно долго - около недели ждали ответа. Но это мелочи. Очень рекомендую! )
    около 6 лет назад
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