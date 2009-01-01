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Owner /designer
Мебель и аксессуары Moscow
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Органайзер из бетона Extraboss, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет Хранение
    Органайзер из бетона Extraboss, Owner /designer Owner /designer Офисные помещения и магазины
    Органайзер из бетона Extraboss, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет Хранение
    +10
    Органайзер из бетона Extraboss
    Органайзер из бетона Archiboss, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет Хранение
    Органайзер из бетона Archiboss, Owner /designer Owner /designer Детская комнатаХранение
    Органайзер из бетона Archiboss, Owner /designer Owner /designer ГостинаяАксессуары и декорации
    +5
    Органайзер из бетона Archiboss
    Квартира на Университетском, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Квартира на Университетском, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет в стиле лофт
    Квартира на Университетском, Owner /designer Owner /designer Гостиная в стиле лофт
    +9
    Квартира на Университетском
    Горшки из бетона Extramiss, Owner /designer Owner /designer ГостинаяАксессуары и декорации
    Горшки из бетона Extramiss, Owner /designer Owner /designer Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    Горшки из бетона Extramiss, Owner /designer Owner /designer Балкон, веранда и террасаРастения
    +6
    Горшки из бетона Extramiss

    Мы занимаемся дизайном и производством предметов и аксессуаров для жилой и рабочей среды и предоставляем услуги дизайна интерьера. Выступаем за выразительный и функциональный дизайн.

    Константин Баранов. Дизайнер предметов и пространств. Участник выставок DesignAct 2009, Moscow Design Week 2010, Isaloni 2012/Milan.

    Услуги
    Дизайн и производство предметов для дома и офиса. Дизайн интерьеров.
    Регионы обслуживания
    г. Москва Вся Россия и Moscow
    Награды компании
    Счастливые покупатели.
    Адрес
    Universitetsky prospect 9
    119296 Moscow
    Россия
    +7-9263148219 gooddesigner.ru

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