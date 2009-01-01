Мы занимаемся дизайном и производством предметов и аксессуаров для жилой и рабочей среды и предоставляем услуги дизайна интерьера. Выступаем за выразительный и функциональный дизайн.
Константин Баранов. Дизайнер предметов и пространств. Участник выставок DesignAct 2009, Moscow Design Week 2010, Isaloni 2012/Milan.
- Услуги
- Дизайн и производство предметов для дома и офиса. Дизайн интерьеров.
- Регионы обслуживания
- г. Москва Вся Россия и Moscow
- Награды компании
- Счастливые покупатели.
- Адрес
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Universitetsky prospect 9
119296 Moscow
Россия
+7-9263148219 gooddesigner.ru