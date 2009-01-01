Как сделать кашпо из бетона?

Не нужно быть сем пядей во лбу, чтобы разглядеть, как актуален в современных архитектуре и дизайне бетон. Сегодня его место уже далеко не чётко локализовано в привычных областях, где мы давно с ним свыклись: в конструктивных элем…

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