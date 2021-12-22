Архитектор - проектировщик. Живу в г. Миасс Челябинской области, работаю по всей РФ. Веду проектную деятельность с 2004 года. Опыт строительства жилых домов, а также обследования и эксплуатации промышленных зданий.

Телефон 8-9090-688-022, почта kkosten@bk.ru





Малоэтажное строительство - коттеджи, дома, бани, гаражи - АР, КР, АС

Административные, общественные, промышленные и складские здания - разделы АС, АР, КР, КЖ, КМ, КМД

Чертежи любых конструкций из закаленного стекла - зимние сады, душевые, интерьерные перегородки, ограждения, перила, козырьки...

Фасады зданий - вентилируемые фасады, витражные конструкции, планарное остекление.

Ландшафтное проектирование и благоустройство территории.

Лестницы, перголы, МАФы по индивидуальному проекту.

Оказываю консультации по строительству и реконструкции строительных объектов.