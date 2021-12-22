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Архитектор – проектировщик
Архитекторы Миасс, Россия
Обзор 55Проекты (55) 15Книги идей (15)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Ротонды и качели, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Ротонды и качели, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Ротонды и качели, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +4
    Ротонды и качели
    Баня с террассой, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Баня с террассой, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Баня с террассой, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +2
    Баня с террассой
    Дом-бунгало для холостяка, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом-бунгало для холостяка, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом-бунгало для холостяка, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +4
    Дом-бунгало для холостяка
    Дом в г. Миасс Челябинской обл., Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом в г. Миасс Челябинской обл., Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом в г. Миасс Челябинской обл., Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +6
    Дом в г. Миасс Челябинской обл.
    Проект дома в г. Ярославль, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Проект дома в г. Ярославль, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Проект дома в г. Ярославль, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +5
    Проект дома в г. Ярославль
    Дом - шар, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом - шар, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    Дом - шар, Архитектор - проектировщик Архитектор - проектировщик
    +2
    Дом - шар
    Показать все 55 проекты

    Архитектор - проектировщик. Живу в г. Миасс Челябинской области, работаю по всей РФ. Веду проектную деятельность с 2004 года. Опыт строительства жилых домов, а также обследования и эксплуатации промышленных зданий.

    Телефон 8-9090-688-022, почта kkosten@bk.ru


    Малоэтажное строительство - коттеджи, дома, бани, гаражи - АР, КР, АС

    Административные, общественные, промышленные и складские здания - разделы АС, АР, КР, КЖ, КМ, КМД

    Чертежи любых конструкций из закаленного стекла - зимние сады, душевые, интерьерные перегородки, ограждения, перила, козырьки... 

    Фасады зданий - вентилируемые фасады, витражные конструкции, планарное остекление.

    Ландшафтное проектирование и благоустройство территории.

    Лестницы, перголы, МАФы по индивидуальному проекту.

    Оказываю консультации по строительству и реконструкции строительных объектов.

    Услуги
    • проекта
    • конструктивные решения
    • дом
    • чертежи деталей конструкций
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Челябинск
    • Миасс
    • Екатеринбург
    • Уфа
    • Тюмень
    • Казань
    • Краснодар
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    Награды компании
    • ГАП – аттестация по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, номер П-024135
    • ГИП – аттестация специалиста по организации строительства, номер СГИП 02810
    Адрес
    Лихачева, 31
    456305 Миасс, Россия
    Россия
    +7-9090688022 brigada174.ru
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