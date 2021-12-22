Архитектор - проектировщик. Живу в г. Миасс Челябинской области, работаю по всей РФ. Веду проектную деятельность с 2004 года. Опыт строительства жилых домов, а также обследования и эксплуатации промышленных зданий.
Телефон 8-9090-688-022, почта kkosten@bk.ru
Малоэтажное строительство - коттеджи, дома, бани, гаражи - АР, КР, АС
Административные, общественные, промышленные и складские здания - разделы АС, АР, КР, КЖ, КМ, КМД
Чертежи любых конструкций из закаленного стекла - зимние сады, душевые, интерьерные перегородки, ограждения, перила, козырьки...
Фасады зданий - вентилируемые фасады, витражные конструкции, планарное остекление.
Ландшафтное проектирование и благоустройство территории.
Лестницы, перголы, МАФы по индивидуальному проекту.
Оказываю консультации по строительству и реконструкции строительных объектов.
- Услуги
- проекта
- конструктивные решения
- дом
- чертежи деталей конструкций
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Челябинск
- Миасс
- Екатеринбург
- Уфа
- Тюмень
- Казань
- Краснодар
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- Награды компании
- ГАП – аттестация по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, номер П-024135
- ГИП – аттестация специалиста по организации строительства, номер СГИП 02810
- Адрес
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Лихачева, 31
456305 Миасс, Россия
Россия
+7-9090688022 brigada174.ru