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Студия Анны Куликовой и Павла Миронова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Неоготика - Modern gothic, Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Студия Анны Куликовой и Павла Миронова ГостинаяАксессуары и декорации
    Неоготика - Modern gothic, Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Студия Анны Куликовой и Павла Миронова ГостинаяКамины и аксессуары
    Неоготика - Modern gothic, Студия Анны Куликовой и Павла Миронова Студия Анны Куликовой и Павла Миронова ГостинаяОсвещение
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    Неоготика - Modern gothic

    Много лет мы создаем пространство для жизни. Наш опыт и знания, а
    так же индивидуальный подход к каждому проекту позволяют удовлетворять пожелания самых взыскательных клиентов.

    Мы предлагаем проектирование частных и общественных интерьеров, архитектуры, авторский надзор, управление и реализация проекта.

    Услуги
    Дизайн интерьера и экстерьера; Архитектурные проекты; Декорирование
    Регионы обслуживания
    • Europe
    • Asia
    • South and North America
    • Moscow
    • russia
    • Москва
    Адрес
    ул. Мещанская
    Москва
    Россия
    +7-4959227797 mironov-studio.ru
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