Много лет мы создаем пространство для жизни. Наш опыт и знания, а
так же индивидуальный подход к каждому проекту позволяют удовлетворять пожелания самых взыскательных клиентов.
Мы предлагаем проектирование частных и общественных интерьеров, архитектуры, авторский надзор, управление и реализация проекта.
- Услуги
- Дизайн интерьера и экстерьера; Архитектурные проекты; Декорирование
- Регионы обслуживания
- Europe
- Asia
- South and North America
- Moscow
- russia
- Москва
- Адрес
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ул. Мещанская
Москва
Россия
+7-4959227797 mironov-studio.ru