Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
lllooch
Дизайнеры Московская Область
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • lllooch, lllooch lllooch ГостинаяМебель для медиа комнаты
    lllooch, lllooch lllooch Детская комнатаАксессуары и декор
    lllooch, lllooch lllooch Офисные помещения и магазины
    +3
    lllooch
    lllooch light, lllooch lllooch ГостинаяОсвещение
    lllooch light, lllooch lllooch Рабочий кабинет Освещение
    lllooch light, lllooch lllooch ГостинаяОсвещение
    +1
    lllooch light

    lllooch (Луч) – это российский бренд дизайнерской мебели и аксессуаров для дома.

    Мы делаем умную мебель Дизайнеры lllooch переосмысливают классические домашние предметы. 

    Они создают абсолютно новые объекты интерьера с дополнительным функционалом, например – USB-портами для подзарядки. Наша мебель – это сочетание новых технологий и экологичности. 

    Мы ценим настоящее Предметы lllooch сделаны из природных материалов. Для их обработки используются самые современные методы. 

    Мы делаем это в России У людей загораются глаза при виде надписи «Made in Russia». 

    Это вдохновляет и побуждает их мыслить за рамками привычного. В этом миссия lllooch. Мы гарантируем безопасность покупки Товары lllooch проходят контроль качества на каждом этапе создания – от прототипа до готового изделия в шоуруме. Мы гарантируем исправную работу каждого товара и осуществляем сервисную поддержку всей продукции. 

    Мы – Луч 

    Название продолжает традиции лучших советских предприятий. «Луч» ассоциируется с прогрессом, светом и творческой энергией. Первые буквы «lll» – инициалы создателя бренда – Леонида Леонидовича Лозбенко. Создавая предметы lllooch, мы заявляем о российском дизайне миру.

    Услуги
    Разработка и производство предметов интерьера
    Регионы обслуживания
    Московская область
    Адрес
    65-66 км МКАД
    143402 Московская Область
    Россия
    +7-8005559957 www.lllooch.ru/en
      Add SEO element