lllooch (Луч) – это российский бренд дизайнерской мебели и аксессуаров для дома.

Мы делаем умную мебель Дизайнеры lllooch переосмысливают классические домашние предметы.

Они создают абсолютно новые объекты интерьера с дополнительным функционалом, например – USB-портами для подзарядки. Наша мебель – это сочетание новых технологий и экологичности.

Мы ценим настоящее Предметы lllooch сделаны из природных материалов. Для их обработки используются самые современные методы.

Мы делаем это в России У людей загораются глаза при виде надписи «Made in Russia».

Это вдохновляет и побуждает их мыслить за рамками привычного. В этом миссия lllooch. Мы гарантируем безопасность покупки Товары lllooch проходят контроль качества на каждом этапе создания – от прототипа до готового изделия в шоуруме. Мы гарантируем исправную работу каждого товара и осуществляем сервисную поддержку всей продукции.

Мы – Луч

Название продолжает традиции лучших советских предприятий. «Луч» ассоциируется с прогрессом, светом и творческой энергией. Первые буквы «lll» – инициалы создателя бренда – Леонида Леонидовича Лозбенко. Создавая предметы lllooch, мы заявляем о российском дизайне миру.