Группа компаний EstetHome LLC оказывает услуги по разработке,
проектированию, производству и профессиональному монтажу каминного оборудования (в том числе дымоходных систем) и лестниц типовых и нестандартных размеров. Десятилетний опыт работы позволяет нам гарантировать качество реализации авторских проектов, а собственное высокотехнологичное производство на территории России — предлагать продукцию по доступной цене. Подробная информация о выполнении индивидуального проектирования, а также примеры завершенных объектов представлены на сайте http://estet-kamin.ru/.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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РП Заречье, ТВЦ
ЭлитСтройМатериалыстр. 2,Торговая ул.,Москва, Московская обл., Россия,143085
143085 Москва
Россия
+7-9852382211 estet-kamin.ru
143085 Московская обл., Одинцовский р-он, РП Заречье,ул.Торговая, стр.2