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D&amp;T Architects
Архитекторы Moscow, Россия
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Современная Роскошь, D&T Architects D&T Architects
    Современная Роскошь, D&T Architects D&T Architects
    Современная Роскошь, D&T Architects D&T Architects
    +59
    Современная Роскошь
    В гостях у сказки, D&T Architects D&T Architects Дома в стиле кантри
    В гостях у сказки, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    В гостях у сказки, D&T Architects D&T Architects Гостиная в стиле кантри
    +14
    В гостях у сказки
    Цвета чайной розы, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Цвета чайной розы, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Цвета чайной розы, D&T Architects D&T Architects Гостиная в классическом стиле
    +29
    Цвета чайной розы
    "Польза-прочность-красота", D&T Architects D&T Architects Гостиные в эклектичном стиле
    "Польза-прочность-красота", D&T Architects D&T Architects Гостиные в эклектичном стиле
    "Польза-прочность-красота", D&T Architects D&T Architects Гостиные в эклектичном стиле
    +5
    "Польза-прочность-красота"
    "Шутливый дизайн" - квартира в Москве, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    "Шутливый дизайн" - квартира в Москве, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    "Шутливый дизайн" - квартира в Москве, D&T Architects D&T Architects Гостиная в стиле минимализм
    +14
    "Шутливый дизайн" - квартира в Москве
    Квартира в стиле классического Арт Нуво, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в стиле классического Арт Нуво, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в стиле классического Арт Нуво, D&T Architects D&T Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +15
    Квартира в стиле классического Арт Нуво
    Показать все 11 проекты

    Мы не работаем в стиле мейн-стрим, и стараемся найти уникальный, авторский и художественный облик Вашего жилища. Создаем пространство, которое отражает Вашу индивидуальность. Наши проекты такие разные именно потому, что люди которые в них живут, тоже очень и очень отличаются друг от друга.

    У нас много (За последнее время около 20 публикаций в известных журналах, (Лучшие Интерьеры, Современный Дом и др.)) успешно реализованных интересных объектов и довольных клиентов с которыми мы остаемся добрыми друзьями. Для нас архитектура и интерьер - возможность изменить мир к лучшему. Возможность сделать счастливого человека еще счастливей.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • проектирование интерьеров
    • архитектурное проектирование
    • декорирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Europe
    • Москва
    • тайланд
    • Moscow, Россия
    Награды компании
    Best of Houzz 2016-2019
    Адрес
    2 Vladimirskaya 17-56
    111401 Moscow, Россия
    Россия
    +7-9037303061 dembowskitikhonova.blogspot.ru

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