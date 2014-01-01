Мы не работаем в стиле мейн-стрим, и стараемся найти уникальный, авторский и художественный облик Вашего жилища. Создаем пространство, которое отражает Вашу индивидуальность. Наши проекты такие разные именно потому, что люди которые в них живут, тоже очень и очень отличаются друг от друга.

У нас много (За последнее время около 20 публикаций в известных журналах, (Лучшие Интерьеры, Современный Дом и др.)) успешно реализованных интересных объектов и довольных клиентов с которыми мы остаемся добрыми друзьями. Для нас архитектура и интерьер - возможность изменить мир к лучшему. Возможность сделать счастливого человека еще счастливей.