Мы не работаем в стиле мейн-стрим, и стараемся найти уникальный, авторский и художественный облик Вашего жилища. Создаем пространство, которое отражает Вашу индивидуальность. Наши проекты такие разные именно потому, что люди которые в них живут, тоже очень и очень отличаются друг от друга.
У нас много (За последнее время около 20 публикаций в известных журналах, (Лучшие Интерьеры, Современный Дом и др.)) успешно реализованных интересных объектов и довольных клиентов с которыми мы остаемся добрыми друзьями. Для нас архитектура и интерьер - возможность изменить мир к лучшему. Возможность сделать счастливого человека еще счастливей.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- проектирование интерьеров
- архитектурное проектирование
- декорирование интерьеров
- Регионы обслуживания
- Россия
- Europe
- Москва
- тайланд
- Moscow, Россия
- Награды компании
- Best of Houzz 2016-2019
- Адрес
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2 Vladimirskaya 17-56
111401 Moscow, Россия
Россия
+7-9037303061 dembowskitikhonova.blogspot.ru