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Дизайн-студия Алены Чашкиной
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • квартира в Калининграде. стиль Ар Деко, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    квартира в Калининграде. стиль Ар Деко, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    квартира в Калининграде. стиль Ар Деко, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    +4
    квартира в Калининграде. стиль Ар Деко
    Квартира на побережье Балтийского моря. Современный стиль, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Квартира на побережье Балтийского моря. Современный стиль, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Квартира на побережье Балтийского моря. Современный стиль, Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    +5
    Квартира на побережье Балтийского моря. Современный стиль
    Дом-дача. п.Заостровье, Калининградская обл. , Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Дом-дача. п.Заостровье, Калининградская обл. , Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Дом-дача. п.Заостровье, Калининградская обл. , Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    +6
    Дом-дача. п.Заостровье, Калининградская обл.
    Квартира в г. Светлогорске, Калининградская обл., Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Квартира в г. Светлогорске, Калининградская обл., Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    Квартира в г. Светлогорске, Калининградская обл., Дизайн-студия Алены Чашкиной Дизайн-студия Алены Чашкиной
    +6
    Квартира в г. Светлогорске, Калининградская обл.

    ООО «Визави Сервис» предлагает комплекс услуг по дизайну частных и
    общественных помещений в любом стиле от классики до хай-тека. Дизайн-проект частного или общественного помещения включает в себя полный комплект документации, разработанный в соответствии с техническим заданием заказчика, необходимый для воплощения дизайн – проекта в жизнь.

    При разработке дизайна жилых помещений основной акцент делается на комфорт и функциональность интерьера.

    Для профессионального выполнения дизайн-проекта обязательным основанием служит доскональная разработка концепции интерьера и обязательное авторское сопровождение объекта.

    Окончательным этапом в дизайне является стадия декорирования интерьера, когда элементы декора дополняют и оживляют интерьер, делают его законченным.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • декорирование и дизайн общественных и частных интерьеров под «ключ». Авторское сопровождение.
    Регионы обслуживания
    Россия, германия и Калининград
    Награды компании
    • Победитель национального конкурса PREMIO DÉCOR DESIGN 2011. (г. Москва)
    • Финалист Международного конкурса PINWIN 2012, PINWIN 2013, PINWIN 2014(г.Москва)
    Адрес
    236000 Калининград
    Россия
    +7-9212640440 chashkina.com
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