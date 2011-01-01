ООО «Визави Сервис» предлагает комплекс услуг по дизайну частных и
общественных помещений в любом стиле от классики до хай-тека. Дизайн-проект частного или общественного помещения включает в себя полный комплект документации, разработанный в соответствии с техническим заданием заказчика, необходимый для воплощения дизайн – проекта в жизнь.
При разработке дизайна жилых помещений основной акцент делается на комфорт и функциональность интерьера.
Для профессионального выполнения дизайн-проекта обязательным основанием служит доскональная разработка концепции интерьера и обязательное авторское сопровождение объекта.
Окончательным этапом в дизайне является стадия декорирования интерьера, когда элементы декора дополняют и оживляют интерьер, делают его законченным.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- декорирование и дизайн общественных и частных интерьеров под «ключ». Авторское сопровождение.
- Регионы обслуживания
- Россия, германия и Калининград
- Награды компании
- Победитель национального конкурса PREMIO DÉCOR DESIGN 2011. (г. Москва)
- Финалист Международного конкурса PINWIN 2012, PINWIN 2013, PINWIN 2014(г.Москва)
- Адрес
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236000 Калининград
Россия
+7-9212640440 chashkina.com