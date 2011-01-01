ООО «Визави Сервис» предлагает комплекс услуг по дизайну частных и

общественных помещений в любом стиле от классики до хай-тека. Дизайн-проект частного или общественного помещения включает в себя полный комплект документации, разработанный в соответствии с техническим заданием заказчика, необходимый для воплощения дизайн – проекта в жизнь.

При разработке дизайна жилых помещений основной акцент делается на комфорт и функциональность интерьера.

Для профессионального выполнения дизайн-проекта обязательным основанием служит доскональная разработка концепции интерьера и обязательное авторское сопровождение объекта.

Окончательным этапом в дизайне является стадия декорирования интерьера, когда элементы декора дополняют и оживляют интерьер, делают его законченным.