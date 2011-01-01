Woodi Furniture — российский бренд дизайнерской мебели для жилых и общественных пространств, основанный в 2011 г. в Москве. Мебель и предметы интерьера Woodi Furniture — это не прототипы и не единичное производство, мы постоянно выпускаем обновляемые коллекции мебели и предметов интерьера. Мы не копируем модели мировых брендов, а сотрудничаем с молодыми и талантливыми дизайнерами из России. Наша цветовая палитра состоит из большого разнообразия красок и морилок, чтобы вы могли выбрать подходящее именно вам сочетание цветов. Мы стремимся производить качественную и при этом доступную для большинства покупателей мебель. Вся наша продукция изготавливается на собственной фабрике в Московской области с более чем 25-летним опытом производства мебели.