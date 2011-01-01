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WOODI
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Woodi Bauhaus, WOODI WOODI ГостинаяАксессуары и декорации
    Woodi Bauhaus, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Woodi Bauhaus, WOODI WOODI ГостинаяОсвещение
    +2
    Woodi Bauhaus
    Журнальные столики, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Журнальные столики, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Журнальные столики, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +17
    Журнальные столики
    Комоды, тумбы, стеллажи, WOODI WOODI ГостинаяШкафы и серванты
    Комоды, тумбы, стеллажи, WOODI WOODI Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
    Комоды, тумбы, стеллажи, WOODI WOODI Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
    +3
    Комоды, тумбы, стеллажи
    Этажерки, полки, WOODI WOODI ГостинаяПолки
    Этажерки, полки, WOODI WOODI ГостинаяПолки
    Этажерки, полки, WOODI WOODI ГостинаяПолки
    +4
    Этажерки, полки
    Мягкая мебель, текстиль, WOODI WOODI Спальная комната Текстиль
    Мягкая мебель, текстиль, WOODI WOODI Спальная комната Текстиль
    Мягкая мебель, текстиль, WOODI WOODI ГостинаяДиваны и кресла
    Мягкая мебель, текстиль
    Вешалки, WOODI WOODI Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Вешалки

    Woodi Furniture — российский бренд дизайнерской мебели для жилых и общественных пространств, основанный в 2011 г. в Москве. Мебель и предметы интерьера Woodi Furniture — это не прототипы и не единичное производство, мы постоянно выпускаем обновляемые коллекции мебели и предметов интерьера. Мы не копируем модели мировых брендов, а сотрудничаем с молодыми и талантливыми дизайнерами из России. Наша цветовая палитра состоит из большого разнообразия красок и морилок, чтобы вы могли выбрать подходящее именно вам сочетание цветов. Мы стремимся производить качественную и при этом доступную для большинства покупателей мебель. Вся наша продукция изготавливается на собственной фабрике в Московской области с более чем 25-летним опытом производства мебели.

    Услуги
    изготовление ели и меб
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Чистопрудный бульвар 12/4
    101000 Москва
    Россия
    +7-4950664678 www.woodido.ru

    Отзыв

    Алина Бродская Алина Бродская
    Отличный сервис, уникальная качественная мебель, адекватные цены. Неделю назад оформила тут заказ, а теперь не могу нарадоваться своим обновкам. Оригинально, стильно, одним словом превосходный производитель. Однозначно рекомендую обращаться!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
    Редактировать
    Женя Поклад
    почти 4 года назад
    Anny Larsen
    Отличная мебель💕
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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