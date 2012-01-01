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В дизайне интерьера однокомнатной квартиры очень важны три вещи: перепланировка, правильно выбранный стиль и мебель, подогнанная под размер вашей малогабаритной квартиры.
Бытовая техника давно уже стала нашим верным помощником во многих домашних делах. Страшно представить, сколько сил и времени приходилось тратить хозяйкам на стрику без таких удобных и компактных машин.
Мы делили апельсин – много нас, а он один… Часто скромные размеры помещений озадачивают нас похожими вопросами. Когда основательная межкомнатная перегородка никоим образом не вписывается в пространство, на помощь приходят диз…
Мы делили апельсин – много нас, а он один…