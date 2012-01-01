Разделители комнаты для максимизации пространства

Мы делили апельсин – много нас, а он один… Часто скромные размеры помещений озадачивают нас похожими вопросами. Когда основательная межкомнатная перегородка никоим образом не вписывается в пространство, на помощь приходят диз…

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