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ИП OLMIN – Архитектурная студия Олега Минакова
Архитекторы Минск
Обзор 17Проекты (17) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Детская - на вырост, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Детская комнатаХранение ДСП Бежевый
    Детская - на вырост, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Детская комнатаПисьменные столы и стулья ДСП Многоцветный
    Детская - на вырост, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Детская комнатаШкафы для одежды и комоды ДСП Бежевый
    Детская - на вырост
    LED – эффект от ума, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ГостинаяПолки
    LED – эффект от ума, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ГостинаяПолки
    LED – эффект от ума
    controlled mood, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    controlled mood, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    controlled mood, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    +2
    controlled mood
    Усадьба - осмысление взглядов, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    Усадьба - осмысление взглядов, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    Усадьба - осмысление взглядов, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова
    +7
    Усадьба - осмысление взглядов
    Винный комод - дерево в стекле, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ГостинаяШкафы и серванты
    Винный комод - дерево в стекле, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ГостинаяШкафы и серванты
    Винный комод - дерево в стекле, ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ГостинаяШкафы и серванты
    +2
    Винный комод - дерево в стекле
    Банный комплекс - «Вечер трудного дня», ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Спа в стиле кантри
    Банный комплекс - «Вечер трудного дня», ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Спа в стиле кантри
    Банный комплекс - «Вечер трудного дня», ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова ИП OLMIN - Архитектурная студия Олега Минакова Спа в стиле кантри
    +4
    Банный комплекс - «Вечер трудного дня»
    Показать все 17 проекты

    Студия существует с 1997 года и активно охватывает многие направления проектирования пространства и ее составляющих.

    Богатый опыт позволяет нам не замыкаться в какой-то одной сфере деятельности, но углубленно подходить к каждому решаемому вопросу. Архитектурная практика немыслима без знания смежных областей формирующих цельное понимание задач стоящих перед нами в процессе проектирования. Понимая это, мы постоянно изучаем новейшие технологии, достижения психологии и медицины. Особое внимание мы уделяем экологии. Наши проекты, а их более трехсот, отличает индивидуальный взгляд на решаемую задачу и неважно это архитектурный объект, интерьер или мебельный дизайн.

    Услуги
    • Архитектурный дизайн: проектирование
    • сопровождение Интерьерный дизайн: проектирование
    • сопровождение Предметный дизайн: проектирование
    • изготовление Свето-дизайн: проектирование
    • сопровождение Текстильный дизайн: проектирование
    • сопровождение Декорирование: подбор мебели и пр.
    • сопровождение Ландшафтный дизайн: проектирование
    • сопровождение
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    СНГ, европа и Минск
    Адрес
    Я.Колоса
    220013 Минск
    Россия
    +375-296323963 olegminakov.blogspot.com
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