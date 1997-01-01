Студия существует с 1997 года и активно охватывает многие направления проектирования пространства и ее составляющих.

Богатый опыт позволяет нам не замыкаться в какой-то одной сфере деятельности, но углубленно подходить к каждому решаемому вопросу. Архитектурная практика немыслима без знания смежных областей формирующих цельное понимание задач стоящих перед нами в процессе проектирования. Понимая это, мы постоянно изучаем новейшие технологии, достижения психологии и медицины. Особое внимание мы уделяем экологии. Наши проекты, а их более трехсот, отличает индивидуальный взгляд на решаемую задачу и неважно это архитектурный объект, интерьер или мебельный дизайн.