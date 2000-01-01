Компания "Блаудерман Бюро" занимается дизайном интерьеров, отделочными работами, архитектурным проектированием, строительством, поставками, согласованием перепланировок, генподрядом.
- Услуги
- Компания
Блаудерман Бюрозанимается дизайном интерьеров
- отделочными работами
- архитектурным проектированием
- строительством
- поставками
- согласованием перепланировок
- генподрядом.
- Компания
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
-
Столешников переулок, д 11, офис 213
101000 Москва
Россия
+7-9269900135 www.blauderman.ru