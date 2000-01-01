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Блаудерман Бюро
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Офис военного представительства. 2000м2. Москва. 2014 год. "Блаудерман Бюро"., Блаудерман Бюро Блаудерман Бюро Гостиницы в скандинавском стиле
    Офис военного представительства. 2000м2. Москва. 2014 год. "Блаудерман Бюро"., Блаудерман Бюро Блаудерман Бюро Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис военного представительства. 2000м2. Москва. 2014 год. "Блаудерман Бюро"., Блаудерман Бюро Блаудерман Бюро
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    Офис военного представительства. 2000м2. Москва. 2014 год. "Блаудерман Бюро".

    Компания "Блаудерман Бюро" занимается дизайном интерьеров,  отделочными работами, архитектурным проектированием, строительством, поставками, согласованием перепланировок, генподрядом.

    Услуги
    • Компания Блаудерман Бюро занимается дизайном интерьеров
    • отделочными работами
    • архитектурным проектированием
    • строительством
    • поставками
    • согласованием перепланировок
    • генподрядом.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    Столешников переулок, д 11, офис 213
    101000 Москва
    Россия
    +7-9269900135 www.blauderman.ru
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