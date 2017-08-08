К2 ДИЗАЙН это сообщество профессионалов, ориентированное на качественную современную архитектуру и дизайн мирового уровня.
Нашей главной задачей является дать возможность заказчику получить проект современного стильного дома или интерьера, при этом не прибегая к дорогостоящим, труднореализуемым решениям.
Мы всегда стремимся к тому чтобы наши проекты не оставляли равнодушными людей, и добиваемся присутствия понятной выразительной идеи, лежащей в основе каждого проектного решения, при этом не забывая о функциональности и удобстве использования как внутреннего пространства, так и здания в целом.
У нас есть большой опыт реализации частных и общественных интерьеров, загородных домов, коттеджных поселков
- Услуги
- проектирование и сопровождение на стадии реализации интерьеров и зданий различного назначения
- Регионы обслуживания
- Где угодно
- Адрес
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125252 Москва
Россия
+7-9263411526 k2-design.ru