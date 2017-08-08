К2 ДИЗАЙН это сообщество профессионалов, ориентированное на качественную современную архитектуру и дизайн мирового уровня.

Нашей главной задачей является дать возможность заказчику получить проект современного стильного дома или интерьера, при этом не прибегая к дорогостоящим, труднореализуемым решениям.

Мы всегда стремимся к тому чтобы наши проекты не оставляли равнодушными людей, и добиваемся присутствия понятной выразительной идеи, лежащей в основе каждого проектного решения, при этом не забывая о функциональности и удобстве использования как внутреннего пространства, так и здания в целом.

У нас есть большой опыт реализации частных и общественных интерьеров, загородных домов, коттеджных поселков