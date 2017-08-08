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K2 DESIGN
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородная вилла с бассейном, K2 DESIGN K2 DESIGN
    Загородная вилла с бассейном, K2 DESIGN K2 DESIGN
    Загородная вилла с бассейном, K2 DESIGN K2 DESIGN
    +5
    Загородная вилла с бассейном
    Загородный дом 140 кв. м., K2 DESIGN K2 DESIGN Загородные дома
    Загородный дом 140 кв. м., K2 DESIGN K2 DESIGN Загородные дома
    Загородный дом 140 кв. м., K2 DESIGN K2 DESIGN Загородные дома
    +4
    Загородный дом 140 кв. м.

    К2 ДИЗАЙН  это сообщество профессионалов, ориентированное на качественную современную архитектуру и дизайн мирового уровня.

    Нашей главной задачей является дать возможность заказчику получить проект современного  стильного дома или интерьера, при  этом не прибегая к дорогостоящим,   труднореализуемым решениям.

    Мы всегда стремимся к тому чтобы наши проекты не оставляли равнодушными людей,  и добиваемся присутствия понятной  выразительной идеи, лежащей в основе каждого  проектного решения, при этом не забывая о функциональности и удобстве использования  как внутреннего пространства, так и здания в целом. 

    У нас есть большой опыт реализации частных и общественных интерьеров, загородных домов, коттеджных поселков

    Услуги
    проектирование и сопровождение на стадии реализации интерьеров и зданий различного назначения
    Регионы обслуживания
    Где угодно
    Адрес
    125252 Москва
    Россия
    +7-9263411526 k2-design.ru
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