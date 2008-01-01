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RaStenia
Озеленители Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Рекреационная зона в крупной компании, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Рекреационная зона в крупной компании, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Рекреационная зона в крупной компании, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Офисные помещения и магазины
    +1
    Рекреационная зона в крупной компании, Санкт-Петербург
    Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    +2
    Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    +4
    Частный клиент, Санкт-Петербург
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
    +2
    Частный клиент, Санкт-Петербург
    Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва, RaStenia RaStenia Озеленение
    Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва, RaStenia RaStenia Озеленение
    Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва, RaStenia RaStenia Озеленение
    +4
    Флагманский салон "МегаФон", ГУМ, Москва

    Российская компания RaStenia была основана в 2008 году. Мы предлагаем услуги вертикального озеленения в Москве и Санкт-Петербурге, производственные и сервисные партнеры RaStenia работают в большинстве регионов Российской Федерации, в Узбекистане, Казахстане, Канаде. 

    Фитостены и фитомодули различного формата – наш основной предмет деятельности. Наши разработки защищены авторскими патентами. Проектируем и консультируем по созданию вертикальных садов для широкого круга клиентов и партнерских команд, обеспечиваем программы дистанционного обучения для будущих партнеров, как планирующих продвигать фитоконструкции RaStenia, так и готовящихся к открытию собственного производства фитостен.

    Услуги
    • Вертикальное озеленение интерьеров
    • фитостены и фитомодули: проектирование
    • консультирование
    • работы под ключ и обучение для партнерских компаний
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург.
    • Ленинградская область
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Любые регионы
    Адрес
    197373 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213618469 fytowall.ru

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