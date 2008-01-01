Российская компания RaStenia была основана в 2008 году. Мы предлагаем услуги вертикального озеленения в Москве и Санкт-Петербурге, производственные и сервисные партнеры RaStenia работают в большинстве регионов Российской Федерации, в Узбекистане, Казахстане, Канаде.

Фитостены и фитомодули различного формата – наш основной предмет деятельности. Наши разработки защищены авторскими патентами. Проектируем и консультируем по созданию вертикальных садов для широкого круга клиентов и партнерских команд, обеспечиваем программы дистанционного обучения для будущих партнеров, как планирующих продвигать фитоконструкции RaStenia, так и готовящихся к открытию собственного производства фитостен.