Российская компания RaStenia была основана в 2008 году. Мы предлагаем услуги вертикального озеленения в Москве и Санкт-Петербурге, производственные и сервисные партнеры RaStenia работают в большинстве регионов Российской Федерации, в Узбекистане, Казахстане, Канаде.
Фитостены и фитомодули различного формата – наш основной предмет деятельности. Наши разработки защищены авторскими патентами. Проектируем и консультируем по созданию вертикальных садов для широкого круга клиентов и партнерских команд, обеспечиваем программы дистанционного обучения для будущих партнеров, как планирующих продвигать фитоконструкции RaStenia, так и готовящихся к открытию собственного производства фитостен.
- Услуги
- Вертикальное озеленение интерьеров
- фитостены и фитомодули: проектирование
- консультирование
- работы под ключ и обучение для партнерских компаний
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург.
- Ленинградская область
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Любые регионы
- Адрес
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197373 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213618469 fytowall.ru