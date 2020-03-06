Здравствуйте!

Меня зовут Александр Домашко. Я архитектор и руководитель DOMASHKO STUDIO

Мы практикуем комплексный подход в реализации проектов. Наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых частных домов и резиденций, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров домов и квартир.