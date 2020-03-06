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Domashko Studio
Архитекторы Москва
Обзор 7Проекты (7) 2Книги идей (2)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Москве, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Москве, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Москве, Domashko Studio Domashko Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +8
    Квартира в Москве
    Квартира в ЖК Рассказово, Domashko Studio Domashko Studio Встроенные кухни
    Квартира в ЖК Рассказово, Domashko Studio Domashko Studio Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Рассказово, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле минимализм
    +18
    Квартира в ЖК Рассказово
    Квартира на Ленинском проспекте, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Ленинском проспекте, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Ленинском проспекте, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле модерн
    +13
    Квартира на Ленинском проспекте
    Квартира в ЖК Английский квартал, Domashko Studio Domashko Studio Гостиная в стиле модерн
    Квартира в ЖК Английский квартал, Domashko Studio Domashko Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в ЖК Английский квартал, Domashko Studio Domashko Studio Ванная комната в стиле модерн
    +5
    Квартира в ЖК Английский квартал
    Дом в Вешках, Domashko Studio Domashko Studio Загородные дома Кирпичи Красный
    Дом в Вешках, Domashko Studio Domashko Studio Загородные дома Кирпичи Красный
    Дом в Вешках, Domashko Studio Domashko Studio
    +10
    Дом в Вешках
    Дом в Химках, Domashko Studio Domashko Studio Загородные дома Кирпичи Серый
    Дом в Химках, Domashko Studio Domashko Studio Загородные дома Кирпичи Серый
    Дом в Химках, Domashko Studio Domashko Studio Загородные дома Кирпичи Серый
    +7
    Дом в Химках
    Показать все 7 проекты

     Здравствуйте!

    Меня зовут Александр Домашко. Я архитектор и руководитель DOMASHKO STUDIO

    Мы практикуем комплексный подход в реализации проектов. Наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых частных домов и резиденций, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров домов и квартир. 

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн
    • Комплектация
    • Строительство
    • Согласование
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО а так же:
    • Россия
    • Германия
    • Италия
    • Испания
    • Швейцария
    • Франция
    • Греция
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    Панферова 10
    109518 Москва
    Россия
    +7-9161790877 DomashkoStudio.ru

    Отзыв

    Реставратор Реставратор
    большой
    больше 4 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2017
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