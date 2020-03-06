Здравствуйте!
Меня зовут Александр Домашко. Я архитектор и руководитель DOMASHKO STUDIO
Мы практикуем комплексный подход в реализации проектов. Наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых частных домов и резиденций, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров домов и квартир.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн
- Комплектация
- Строительство
- Согласование
- Регионы обслуживания
- Москва и МО а так же:
- Россия
- Германия
- Италия
- Испания
- Швейцария
- Франция
- Греция
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- Адрес
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Панферова 10
109518 Москва
Россия
+7-9161790877 DomashkoStudio.ru