Дипломированные специалисты
с богатым опытом в проектировании авторских проектов. создают неповторимые интерьеры, предлагают восхитительные дизайнерские решения, учитывая потребности и вкусы заказчиков, создавая уют и комфорт, а главное душевную атмосферу в помещениях разного назначения.
- Услуги
- • Проектирование частных домов; • Дизайн интерьера; • Дизайн фасадов и усадебных участков; • оказываем помощь в согласовании.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- регионы и страны.
- Награды компании
- Победитель конкурса «Концептуальный проект производственного и офисного комплекса» предприятия «Российские НАНО Технологии».
- Адрес
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Ленинская слобода, д 19
115280 Москва
Россия
+7-4959712563 reachart.ru