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Рич Арт Дизайн
Архитекторы Москва
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    • Дипломированные специалисты

    с богатым опытом в проектировании авторских проектов. создают неповторимые интерьеры, предлагают восхитительные дизайнерские решения, учитывая потребности и вкусы заказчиков, создавая уют и комфорт, а главное душевную атмосферу в помещениях разного назначения.

    Услуги
    • Проектирование частных домов; • Дизайн интерьера; • Дизайн фасадов и усадебных участков; • оказываем помощь в согласовании.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • регионы и страны.
    Награды компании
    Победитель конкурса «Концептуальный проект производственного и офисного комплекса» предприятия «Российские НАНО Технологии».
    Адрес
    Ленинская слобода, д 19
    115280 Москва
    Россия
    +7-4959712563 reachart.ru

    Отзыв

    Вячеслав Агеев
    Отличный сервис. Качественные услуги. Хорошая работа!)))
    почти 8 лет назад
    Денис Санаров
    Поначалу в студии я решил заказать экспресс дизайн. Но потом мы в процессе всё-таки мы вышли на полный проект моей квартиры. И я ни сколько не пожалел, так как дизайн проект несколько раз окупился в процессе ремонта. Многие отделочные материалы были подобраны дизайнерами в два раза дешевле, чем я предполагал. И сам ремонт получился как на картинках. Так что 5звезд ребята! Рекомендую всем!
    около 7 лет назад
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