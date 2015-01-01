Спасительные рекомендации: как сэкономить при строительстве дома?

Приняв решение построить частный дом, едва ли кто-то станет надеяться на то, что это дастся ему по дешёвке. Всякому ясно, что строительство – едва ли не самое хлопотное и дорогое удовольствие из тех, на которые может обречь себя п…

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