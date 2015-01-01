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План_Б
Архитекторы Ярославль
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Усадьба_OSTROV, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Усадьба_OSTROV, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Усадьба_OSTROV, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    +3
    Усадьба_OSTROV
    Квартира, План_Б План_Б Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира, План_Б План_Б Гостиная в стиле модерн
    Квартира, План_Б План_Б Гостиная в стиле модерн
    +6
    Квартира
    Офисное здание, План_Б План_Б Конференц-центры в стиле модерн
    Офисное здание, План_Б План_Б Конференц-центры в стиле модерн
    Офисное здание
    Дом яхтсмена, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Дом яхтсмена, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Дом яхтсмена, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Дом яхтсмена
    Летний дом, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Летний дом, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    Летний дом, План_Б План_Б Дома в стиле модерн
    +6
    Летний дом

    "План_Б" - архитектурное бюро образованное архитекторами Александром Качаловым и Сергеем Фоминым. 13 лет работы в нескольких проектных организациях, участие более чем в 60 проектах, позволили накопить опыт, позволяющий решать задачи разного уровня и разной сложности. Разрабатываем качественную рабочую документацию, придумываем концепции, участвуем в архитектурных конкурсах и конкурсах промышленного дизайна. Открыты для Ваших предложений.

    Услуги
    Архитектурное бюро предоставляет услуги про разработке проектов жилых и общественных зданий дизайну интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    улица Щапова, дом 20, офис 215
    150054 Ярославль
    Россия
    +7-9201040231 www.plan-be.ru
    Законное владение

    150060. город Ярославль, улица Волгоградская, дом 51, корпус 2, квартира 46

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