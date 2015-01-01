"План_Б" - архитектурное бюро образованное архитекторами Александром Качаловым и Сергеем Фоминым. 13 лет работы в нескольких проектных организациях, участие более чем в 60 проектах, позволили накопить опыт, позволяющий решать задачи разного уровня и разной сложности. Разрабатываем качественную рабочую документацию, придумываем концепции, участвуем в архитектурных конкурсах и конкурсах промышленного дизайна. Открыты для Ваших предложений.
- Услуги
- Архитектурное бюро предоставляет услуги про разработке проектов жилых и общественных зданий дизайну интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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улица Щапова, дом 20, офис 215
150054 Ярославль
Россия
+7-9201040231 www.plan-be.ru
150060. город Ярославль, улица Волгоградская, дом 51, корпус 2, квартира 46