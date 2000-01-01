Воплощение мечты.Творческий подход и креативное мышление дизайнера позволяет создавать неповторимые и красивые дизайны интерьеров с их индивидуальным стилем
- Услуги
- Услуги по дизайну интерьера
- выезд на замеры
- обмерный план в электронном виде
- изготовление эскизов перепланировки (3 варианта)
- видовые эскизы на основные помещения
- план перепланировки в размерах
- план демонтажа
- стен план потолков с указанием отметок уровней
- план освещения с указанием места расположения светильников и их выключателей
- план электрики с указанием размещения розеток с привязками
- план полов: схема раскладки напольного покрытия
- указание материалов
- отметки уровней полов
- план расстановки мебели
- план размещения сантехоборудования с привязками в осях
- чертежи нестандартных элементов (при наличии)
- виды и развертки внутренней поверхности стен
- разрезы сложных стен
- разрезы по потолкам
- схема раскладки плитки в санузлах
- ведомость отделки
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Москва, волжский бульвар 11
- Адрес
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109125 Москва, Волжский Бульвар 11
Россия
+7-9166085405 prots-design.ru