Загородная жизнь в английском стиле

В жизни все должно быть гармонично – именно эта фраза стала девизом проекта по оформлению интерьера в большом загородном доме. В качестве основного стиля дизайнер Андрей Проценко выбрал неувядающую английскую классику, основными…

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