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Дизайн интерьера Проценко Андрея
Дизайнеры интерьера Москва, Волжский Бульвар 11
Обзор 4Проекты (4) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный СПА , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Спа в эклектичном стиле
    Загородный СПА , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Спа в эклектичном стиле
    Загородный СПА , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Спа в эклектичном стиле
    +29
    Загородный СПА
    Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Гостиная в классическом стиле
    Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Медиа комната в классическом стиле
    Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.), Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Винный погреб в колониальном стиле
    +21
    Загородная жизнь (дом 2000 кв.м.)
    Банкетный зал , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Дома в классическом стиле
    Банкетный зал , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Столовая комната в классическом стиле
    Банкетный зал , Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Столовая комната в классическом стиле
    +7
    Банкетный зал
    Офис с камином., Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Офис с камином., Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Офис с камином., Дизайн интерьера Проценко Андрея Дизайн интерьера Проценко Андрея Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +12
    Офис с камином.

    Воплощение мечты.Творческий подход и креативное мышление дизайнера позволяет создавать неповторимые и красивые дизайны интерьеров с их индивидуальным стилем

    Услуги
    • Услуги по дизайну интерьера
    • выезд на замеры
    • обмерный план в электронном виде
    • изготовление эскизов перепланировки (3 варианта)
    • видовые эскизы на основные помещения
    • план перепланировки в размерах
    • план демонтажа
    • стен план потолков с указанием отметок уровней
    • план освещения с указанием места расположения светильников и их выключателей
    • план электрики с указанием размещения розеток с привязками
    • план полов: схема раскладки напольного покрытия
    • указание материалов
    • отметки уровней полов
    • план расстановки мебели
    • план размещения сантехоборудования с привязками в осях
    • чертежи нестандартных элементов (при наличии)
    • виды и развертки внутренней поверхности стен
    • разрезы сложных стен
    • разрезы по потолкам
    • схема раскладки плитки в санузлах
    • ведомость отделки
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Москва, волжский бульвар 11
    Адрес
    109125 Москва, Волжский Бульвар 11
    Россия
    +7-9166085405 prots-design.ru
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