5 лет опыта, 6 русско-английских проектов частных садов, 46 проектов частных садов в России, многочисленные награды – все это говорит само за себя. Ландшафтный дизайн в нашем понимании – это простые современные решения в планировке, высокое качество посадочного материала и покрытий, продуманная техническая реализация, бюджет и сроки. Мы входим в топ-20 лучших ландшафтных компаний России, поэтому каждый наш проект – прост и уникален, со своей изюминкой и мы с гордостью готовы выставить его на любой конкурс.
- Услуги
- ландшафтное проектирование
- эскизный проект
- дендро-план
- подбор растений
- проект автополива
- вертикальная планировка
- Регионы обслуживания
- Челябинск, Екатеринбург и Сочи
- Награды компании
- New Homes Gardens Awards 2013, Ландшафт Европа – Азия 2016
- Адрес
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ул.Гостевая, д.3, оф.209
454000 Челябинск
Россия
+7-9090904440 krona-garden.ru