5 лет опыта, 6 русско-английских проектов частных садов, 46 проектов частных садов в России, многочисленные награды – все это говорит само за себя. Ландшафтный дизайн в нашем понимании – это простые современные решения в планировке, высокое качество посадочного материала и покрытий, продуманная техническая реализация, бюджет и сроки. Мы входим в топ-20 лучших ландшафтных компаний России, поэтому каждый наш проект – прост и уникален, со своей изюминкой и мы с гордостью готовы выставить его на любой конкурс.