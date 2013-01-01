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КРОНА студия ландшафтного дизайна
Ландшафтные архитекторы Челябинск
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Простой сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Простой сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Простой сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +19
    Простой сад
    Сад для большой семьи, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад для большой семьи, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад для большой семьи, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +3
    Сад для большой семьи
    "Белый квартал", КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    "Белый квартал", КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    "Белый квартал", КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +21
    "Белый квартал"
    Сад семи растений, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад семи растений, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад семи растений, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +2
    Сад семи растений
    Минималистичный сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Минималистичный сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Минималистичный сад, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +5
    Минималистичный сад
    Сад дружбы народов, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад дружбы народов, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    Сад дружбы народов, КРОНА студия ландшафтного дизайна КРОНА студия ландшафтного дизайна
    +20
    Сад дружбы народов
    Показать все 13 проекты

    5 лет опыта, 6 русско-английских проектов частных садов, 46 проектов частных садов в России, многочисленные награды – все это говорит само за себя. Ландшафтный дизайн в нашем понимании – это простые современные решения в планировке, высокое качество посадочного материала и покрытий, продуманная техническая реализация, бюджет и сроки. Мы входим в топ-20 лучших ландшафтных компаний России, поэтому каждый наш проект – прост и уникален, со своей изюминкой и мы с гордостью готовы выставить его на любой конкурс.

    Услуги
    • ландшафтное проектирование
    • эскизный проект
    • дендро-план
    • подбор растений
    • проект автополива
    • вертикальная планировка
    Регионы обслуживания
    Челябинск, Екатеринбург и Сочи
    Награды компании
    New Homes Gardens Awards 2013, Ландшафт Европа – Азия 2016
    Адрес
    ул.Гостевая, д.3, оф.209
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9090904440 krona-garden.ru

    Отзыв

    Мария Шульц
    Лучше Кроны не найти!
    10 месяцев назад
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