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Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 140 кв.м. в жилом комплексе "Авеню 77", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 140 кв.м. в жилом комплексе "Авеню 77", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 140 кв.м. в жилом комплексе "Авеню 77", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Квартира 140 кв.м. в жилом комплексе "Авеню 77"
    Квартира 89 м2, в жилом комплексе "Английский квартал", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Спальня в эклектичном стиле
    Квартира 89 м2, в жилом комплексе "Английский квартал", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 89 м2, в жилом комплексе "Английский квартал", Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
    +9
    Квартира 89 м2, в жилом комплексе "Английский квартал"
    Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
    Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
    +27
    Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва
    Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +21
    Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва

    Галина Микулик — стильная женщина и автор стильных проектов. Однако в отношении своих интерьеров вопрос о стиле считаетнекорректным, так как, по её мнению, универсальные принципыархитектуры, устроения пространства стоят вне любых стилевых норм.

    Журнал №1(90) 2005 / Салон — интерьер

    Услуги
    Дизайн-проект и авторский надзор.​
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Диплом номинанта открытого всероссийского конкурса INTERIA AWARDS 2012
    Адрес
    ул. Бажова
    129128 Москва
    Россия
    +7-9857747493 www.mikulik.ru

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