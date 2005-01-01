Галина Микулик — стильная женщина и автор стильных проектов. Однако в отношении своих интерьеров вопрос о стиле считаетнекорректным, так как, по её мнению, универсальные принципыархитектуры, устроения пространства стоят вне любых стилевых норм.
Журнал №1(90) 2005 / Салон — интерьер
- Услуги
- Дизайн-проект и авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Диплом номинанта открытого всероссийского конкурса INTERIA AWARDS 2012
- Адрес
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ул. Бажова
129128 Москва
Россия
+7-9857747493 www.mikulik.ru