День добрый!
Я частный дизайнер Альбина Романова. Самое главное для меня в интерьере -это планировка, так как она является основой красивого дизайна! Площадь помещения обязательно должна быть тщательно спроектирована и внимательно проработана. Жить в квартире, которая состоит из хаотичных предметов интерьера, пусть даже очень красивых, не комфортно. Декор стен, потолка, пола и даже цвет - это не все, что делает Вашу квартиру уютной. Я помогаю создавать красивый дизайн квартиры, основанный на правильной планировке с учётом всех пожеланий заказчика.
- Услуги
- Дизайн- проект квартир
- домов и прочих жилых помещений Декорирование Консультации 3 D визуализация Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и область
- Адрес
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197046 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219106106 www.aromanova.com