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Альбина Романова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн проект квартиры в стиле эклектика, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле эклектика, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн проект квартиры в стиле эклектика, Альбина Романова Альбина Романова Кухни в эклектичном стиле
    +14
    Дизайн проект квартиры в стиле эклектика
    Светлая квартира с зонированием гостиной, Альбина Романова Альбина Романова Кухни в эклектичном стиле Белый
    Светлая квартира с зонированием гостиной, Альбина Романова Альбина Романова Кухни в эклектичном стиле Белый
    Светлая квартира с зонированием гостиной, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Белый
    +6
    Светлая квартира с зонированием гостиной
    Дизайн интерьера коттеджа с бильярдной, Альбина Романова Альбина Романова Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера коттеджа с бильярдной, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера коттеджа с бильярдной, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +18
    Дизайн интерьера коттеджа с бильярдной
    Классическая квартира для пары со стажем, Альбина Романова Альбина Романова Кухня в классическом стиле Бежевый
    Классическая квартира для пары со стажем, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Розовый
    Классическая квартира для пары со стажем, Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +9
    Классическая квартира для пары со стажем
    Квартира в современном стиле для девушки., Альбина Романова Альбина Романова Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в современном стиле для девушки., Альбина Романова Альбина Романова Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в современном стиле для девушки., Альбина Романова Альбина Романова Спальня в стиле минимализм Коричневый
    +10
    Квартира в современном стиле для девушки.
    Дизайн проект квартиры 118 кв. метров на ул. Варшавская, г. Санкт-Петербург., Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры 118 кв. метров на ул. Варшавская, г. Санкт-Петербург., Альбина Романова Альбина Романова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн проект квартиры 118 кв. метров на ул. Варшавская, г. Санкт-Петербург., Альбина Романова Альбина Романова Гостиная в классическом стиле
    +11
    Дизайн проект квартиры 118 кв. метров на ул. Варшавская, г. Санкт-Петербург.

    День добрый!

    Я частный дизайнер Альбина Романова.  Самое главное для меня в интерьере -это планировка, так как она является основой красивого дизайна! Площадь помещения обязательно должна быть тщательно спроектирована и внимательно проработана. Жить в квартире, которая состоит из хаотичных предметов интерьера, пусть даже очень красивых, не комфортно. Декор стен, потолка, пола и даже цвет - это не все, что делает Вашу квартиру уютной. Я помогаю создавать красивый дизайн квартиры, основанный на правильной планировке с учётом всех  пожеланий заказчика.

    Услуги
    • Дизайн- проект квартир
    • домов и прочих жилых помещений Декорирование Консультации 3 D визуализация Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и область
    Адрес
    197046 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219106106 www.aromanova.com

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