День добрый!

Я частный дизайнер Альбина Романова. Самое главное для меня в интерьере -это планировка, так как она является основой красивого дизайна! Площадь помещения обязательно должна быть тщательно спроектирована и внимательно проработана. Жить в квартире, которая состоит из хаотичных предметов интерьера, пусть даже очень красивых, не комфортно. Декор стен, потолка, пола и даже цвет - это не все, что делает Вашу квартиру уютной. Я помогаю создавать красивый дизайн квартиры, основанный на правильной планировке с учётом всех пожеланий заказчика.