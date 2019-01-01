CO:interior открывает возможность пользоваться готовыми интерьерными решениями, адаптируя их для разных жилых пространств.Ты можешь выбирать подходящий по стилю интерьер, загрузить планировку своей квартиры и рассказать нам о том, каким бы ты хотел видеть свой будущий интерьер. Мы учтем твои пожелания и разработаем дизайн проект для твоей квартиры, который включает в себя все необходимые планы и чертежи, спецификации и ведомости, подбор мебели и материалов, а так же визуализацию будущего помещения. Ты получишь все необходимое и даже больше, потратив на это разумные деньги.

На случай, если ни один из наших проектов не пришелся тебе по вкусу, мы готовы создать интерьер для твоей квартиры с чистого листа, в соответствии с твоими пожеланиями к будущему пространству и образом жизни, педантично учитывая все детали ̶в̶п̶л̶о̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶р̶а̶з̶м̶е̶р̶а̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶а̶ ̶т̶в̶о̶е̶г̶о̶ ̶п̶и̶т̶о̶м̶ц̶а̶

✪ ЦЕНИ СВОЕ ВРЕМЯ. Мы работаем онлайн, а значит не тратим твое время на встречи с нами. Проведи вечер с семьей, сходи в театр или позанимайся спортом вместо того, чтобы ехать по пробкам на встречу с дизайнером.

✪ НАХОДИСЬ ГДЕ УГОДНО. Решай сам, когда обсуждать детали по проекту, а главное - где тебе находиться в тот самый момент. Мы умеем работать удаленно.

✪ ЗОНИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО. Мы подготовим для тебя не менее трех вариантов расстановки мебели еще до того, как ты оплатишь вознаграждение дизайнеру.

+ КУЧА ДРУГИХ ПРЕИМУЩЕСТВ!

Остались вопросы!? Не стесняйтесь звонить или писать нам. Мы всегда рады новым знакомствам и открыты для общения.Узнай подробности на официальном сайте www.cointerior.ru