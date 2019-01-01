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CO:interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 16Проекты (16) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Голубая вуаль, CO:interior CO:interior Детская комнатa в классическом стиле Синий
    Голубая вуаль, CO:interior CO:interior Детская комнатa в классическом стиле Белый
    Голубая вуаль, CO:interior CO:interior Детская комнатa в классическом стиле Белый
    +25
    Голубая вуаль
    Дружба поколений, CO:interior CO:interior Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Дружба поколений, CO:interior CO:interior Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Дружба поколений, CO:interior CO:interior Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    +22
    Дружба поколений
    Городские традиции, CO:interior CO:interior Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Городские традиции, CO:interior CO:interior Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Городские традиции, CO:interior CO:interior Гостиная в классическом стиле Зеленый
    +23
    Городские традиции
    Шахматная партия, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Шахматная партия, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Шахматная партия, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    +17
    Шахматная партия
    Домашнее путешествие, CO:interior CO:interior Встроенные кухни Серый
    Домашнее путешествие, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Домашнее путешествие, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Зеленый
    +13
    Домашнее путешествие
    Принцип контраста, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Синий
    Принцип контраста, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Синий
    Принцип контраста, CO:interior CO:interior Гостиные в эклектичном стиле Синий
    +21
    Принцип контраста
    Показать все 16 проекты

    CO:interior открывает возможность пользоваться готовыми интерьерными решениями, адаптируя их для разных жилых пространств.Ты можешь выбирать подходящий по стилю интерьер, загрузить планировку своей квартиры и рассказать нам о том, каким бы ты хотел видеть свой будущий интерьер. Мы учтем твои пожелания и разработаем дизайн проект для твоей квартиры, который включает в себя все необходимые планы и чертежи, спецификации и ведомости, подбор мебели и материалов, а так же визуализацию будущего помещения. Ты получишь все необходимое и даже больше, потратив на это разумные деньги.

    На случай, если ни один из наших проектов не пришелся тебе по вкусу, мы готовы создать интерьер для твоей квартиры с чистого листа, в соответствии с твоими пожеланиями к будущему пространству и образом жизни, педантично учитывая все детали ̶в̶п̶л̶о̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶р̶а̶з̶м̶е̶р̶а̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶а̶ ̶т̶в̶о̶е̶г̶о̶ ̶п̶и̶т̶о̶м̶ц̶а̶ 

    ✪ ЦЕНИ СВОЕ ВРЕМЯ. Мы работаем онлайн, а значит не тратим твое время на встречи с нами. Проведи вечер с семьей, сходи в театр или позанимайся спортом вместо того, чтобы ехать по пробкам на встречу с дизайнером.

    ✪ НАХОДИСЬ ГДЕ УГОДНО. Решай сам, когда обсуждать детали по проекту, а главное - где тебе находиться в тот самый момент. Мы умеем работать удаленно.

    ✪ ЗОНИРОВАНИЕ БЕСПЛАТНО. Мы подготовим для тебя не менее трех вариантов расстановки мебели еще до того, как ты оплатишь вознаграждение дизайнеру.

    + КУЧА ДРУГИХ ПРЕИМУЩЕСТВ!

    Остались вопросы!? Не стесняйтесь звонить или писать нам. Мы всегда рады новым знакомствам и открыты для общения.Узнай подробности на официальном сайте www.cointerior.ru

    Услуги
    • Разработка дизайна интерьера
    • визуализация интерьеров
    • рабочая документация.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Латвия
    • Беларусь
    • Украина
    • Литва
    • Казахстан
    • Москва
    Адрес
    Бутлерова, 17
    117342 Москва
    Россия
    +7-9257080142 www.cointerior.ru

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