Мы производим и продаем шторы с фотопечатью по всей России и ближайшему зарубежью. За более, чем 5 лет работы - мы произвели и реализовали более 26000 комплектов фотоштор. Помимо штор с фотопринтами мы также производим: тюль, покрывала, скатерти, наволочки, подушки, модульные картины и всё это с высококачественной фотопечатью и по вашим размерам. В нашем ассортименте более 4000 моделей фотоштор, а если среди них вы не найдете подходящую модель штор, то мы изготовим шторы с вашим принтом.