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Магазин штор с фотопечатью
Шторы, жалюзи и роллы Москва
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Отзыв (6)
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    • Магазин штор с фотопечатью
    Магазин штор с фотопечатью
    Магазин штор с фотопечатью
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    Мы производим и продаем шторы с фотопечатью по всей России и ближайшему зарубежью. За более, чем 5 лет работы - мы произвели и реализовали более 26000 комплектов фотоштор. Помимо штор с фотопринтами мы также производим: тюль, покрывала, скатерти, наволочки, подушки, модульные картины и всё это с высококачественной фотопечатью и по вашим размерам. В нашем ассортименте более 4000 моделей фотоштор, а если среди них вы не найдете подходящую модель штор, то мы изготовим шторы с вашим принтом.

    Услуги
    Пошив штор с фотопечатью по вашим размерам.
    Регионы обслуживания
    • Бесплатная доставка по всей России
    • Москва
    Адрес
    2-я Фрезерная улица, 14
    109202 Москва
    Россия
    +7-8002000794 1mango.ru

    Отзыв

    Инна Сенаторова
    больше 1 года назад
    Николай Кожокин
    больше 5 лет назад
    Dru Drucco
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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