Элементы деревенского стиля в небольшой квартире

Теплый и грубый одновременно, кричаще натуральный и природно-лаконичный – такой противоречивый и оригинальный рустикальный стиль во многом кажется логичным для больших домов-шале и просторных квартир в сотни метров.

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