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архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail)
Дизайнеры интерьера Челябинск
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • дизайн интерьера дачи, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Столовая комната в рустикальном стиле
    дизайн интерьера дачи, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в рустикальном стиле
    дизайн интерьера дачи, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в рустикальном стиле
    +4
    дизайн интерьера дачи
    дизайн интерьера коттеджа, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Столовая комната в классическом стиле
    дизайн интерьера коттеджа, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухня в классическом стиле
    дизайн интерьера коттеджа, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в классическом стиле
    +6
    дизайн интерьера коттеджа
    дизайн квартиры в стиле хай-тек, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухня в стиле минимализм
    дизайн квартиры в стиле хай-тек, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухня в стиле минимализм
    дизайн квартиры в стиле хай-тек, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в стиле минимализм
    +5
    дизайн квартиры в стиле хай-тек
    квартира в стиле арт деко, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в классическом стиле
    квартира в стиле арт деко, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухня в классическом стиле
    квартира в стиле арт деко, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Спальня в классическом стиле
    +5
    квартира в стиле арт деко
    квартира в восточном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в азиатском стиле
    квартира в восточном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    квартира в восточном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиная в азиатском стиле
    +4
    квартира в восточном стиле
    интерьер коттеджа в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиные в эклектичном стиле
    интерьер коттеджа в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Гостиные в эклектичном стиле
    интерьер коттеджа в современном стиле, архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) архитектор-дизайнер Алтоцкий Михаил (Altotskiy Mikhail) Кухни в эклектичном стиле
    +7
    интерьер коттеджа в современном стиле
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    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурные проекты
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Адрес
    454000 Челябинск
    Россия
    www.eklektika74.ru

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