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Ванная комната – излюбленное место для неспешного принятия водных процедур и релаксации после напряженного трудового дня. Так приятно погрузиться в освежающую водицу и забыть обо всех невзгодах окружающего мира.
Теплый и грубый одновременно, кричаще натуральный и природно-лаконичный – такой противоречивый и оригинальный рустикальный стиль во многом кажется логичным для больших домов-шале и просторных квартир в сотни метров.
Принимая сауну,
человек существенно оздоравливает свой
организм. Воздействие нагретого сухого
воздуха ускоряет обмен веществ в
организме. Благодаря обильному
потоотделению из организма активно
выводятся токсины и шлаки.