Топ 5: Лучшие проекты недели

Кажется, что совсем недавно мы поздравляли вас с новогодними праздниками, а сейчас подводим итоги последней зимней недели. В прошедшие семь дней мы, как всегда, искали самые интересные дизайнерские и архитектурные проекты.

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