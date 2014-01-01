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Весна дарит вдохновение. Хочется как можно скорее обновить гардероб, поставить перед собой новые цели и заняться осуществлением планов, на которые зимой просто не хватало энергии.
Кажется, что совсем недавно мы поздравляли вас с новогодними праздниками, а сейчас подводим итоги последней зимней недели. В прошедшие семь дней мы, как всегда, искали самые интересные дизайнерские и архитектурные проекты.
Проект этой трехкомнатной квартиры на Гоголевском общей площадью 92 кв.м. был сделан в 2014 году. В данный момент он находится в стадии реализации, вашему вниманию представлены визуализации.