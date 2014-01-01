Главный дизайнер, креативный директор и сооснователь студии NEUMARK.

Выпускница художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

За её плечами проекты, реализованные в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз. Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014.

Марина Анисович добивается результата в своих работах благодаря исключительному вниманию к деталям. Её кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных стилях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики.

Под талантливым руководством Марины Анисович в команде NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы, менеджеры и инженеры. Партнёрами компании NEUMARK являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели.

Компания NEUMARK осуществляет полный менеджмент проекта по принципу - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

- создание дизайн-проекта;

- оценка бюджета;

- выбор подрядчика;

- проведение сравнительного анализа смет;

- осуществление контроля за строительством;

- заказ материалов и мебели;

- контроль качества выполняемых работ.

"Мы очень любим своё дело, и относимся к каждому проекту так, как, если бы создавали его для себя. С нами Вы всегда можете быть уверены, что ни одна деталь не останется без внимания", - Марина Анисович, креативный директор и соучредитель студии NEUMARK.

Студия NEUMARK возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.