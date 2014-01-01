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Марина Анисович, студия NEUMARK
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в Тайджоу, Китай, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    +34
    Дом в Тайджоу, Китай
    Апартаменты в Привилегии, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Апартаменты в Привилегии, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Кухня в стиле минимализм
    Апартаменты в Привилегии, Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Кухня в стиле минимализм
    +17
    Апартаменты в Привилегии
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower.
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +105
    House in Barvikha. Дом в Барвихе.
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Спальня в стиле минимализм
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park.
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Столовая комната в стиле модерн
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Столовая комната в стиле модерн
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Марина Анисович, студия NEUMARK Марина Анисович, студия NEUMARK Гостиная в стиле модерн
    +16
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако.
    Показать все 19 проекты

    Главный дизайнер, креативный директор и сооснователь студии NEUMARK.

    Выпускница художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

    За её плечами проекты, реализованные в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз. Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014. 

    Марина Анисович добивается результата в своих работах благодаря исключительному вниманию к деталям. Её кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных стилях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики. 

    Под талантливым руководством Марины Анисович в команде NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы, менеджеры и инженеры. Партнёрами компании NEUMARK являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели. 

    Компания NEUMARK  осуществляет полный менеджмент проекта по принципу - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

    - создание дизайн-проекта;

    - оценка бюджета;

    - выбор подрядчика;

    - проведение сравнительного анализа смет;

    - осуществление контроля за строительством;

    - заказ материалов и мебели;

    - контроль качества выполняемых работ.

    "Мы очень любим своё дело, и относимся к каждому проекту так, как, если бы создавали его для себя. С нами Вы всегда можете быть уверены, что ни одна деталь не останется без внимания", - Марина Анисович, креативный директор и соучредитель студии NEUMARK.

    Студия NEUMARK  возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.

    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • европа
    • сша
    Награды компании
    Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014
    Адрес
    Большой пр. ПС 25
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129087053 www.neumarkarchitects.com
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