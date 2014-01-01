Главный дизайнер, креативный директор и сооснователь студии NEUMARK.
Выпускница художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.
За её плечами проекты, реализованные в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз. Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014.
Марина Анисович добивается результата в своих работах благодаря исключительному вниманию к деталям. Её кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных стилях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики.
Под талантливым руководством Марины Анисович в команде NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы, менеджеры и инженеры. Партнёрами компании NEUMARK являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели.
Компания NEUMARK осуществляет полный менеджмент проекта по принципу - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:
- создание дизайн-проекта;
- оценка бюджета;
- выбор подрядчика;
- проведение сравнительного анализа смет;
- осуществление контроля за строительством;
- заказ материалов и мебели;
- контроль качества выполняемых работ.
"Мы очень любим своё дело, и относимся к каждому проекту так, как, если бы создавали его для себя. С нами Вы всегда можете быть уверены, что ни одна деталь не останется без внимания", - Марина Анисович, креативный директор и соучредитель студии NEUMARK.
Студия NEUMARK возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва
- европа
- сша
- Награды компании
- Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014
- Адрес
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Большой пр. ПС 25
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129087053 www.neumarkarchitects.com