КАЙРОС - сеть салонов керамической плитки и сантехники премиального уровня. Создавать уникальные интерьеры, в которых вам будет комфортно жить и работать, - удовольствие для нас.

На протяжении 27 лет мы отбираем для вас лучшие коллекции именитых фабрик Испании, Италии, Польши и России. Вы можете найти нас в Краснодаре (Тургеневское ш.25/4 и ул. Северная 320), Ростове-на-Дону (пр-т Кировский 122 и ул.Малиновского 13Р/2) и Сочи (ул.Гагарина 72).

Клиенты КАЙРОС знают, что они получат:

- персонального менеджера, который подробно и понятно ответит на все вопросы, а также поможет с выбором

- дизайн-проект будущего помещения с точной раскладкой плитки, с которым будет удобно работать любой строительной бригаде

- качественную керамическую плитку и сантехнику, которые будут радовать долгие годы

- бесплатную доставку заказа

- контакты надежной бригады профессиональных плиточников, которые сделают ремонт качественно

- комфорт от ремонта и много положительных эмоций!

Ждем вас каждый день в любом из салонов

КАЙРОС!