КАЙРОС - сеть салонов керамической плитки и сантехники премиального уровня. Создавать уникальные интерьеры, в которых вам будет комфортно жить и работать, - удовольствие для нас.
На протяжении 27 лет мы отбираем для вас лучшие коллекции именитых фабрик Испании, Италии, Польши и России. Вы можете найти нас в Краснодаре (Тургеневское ш.25/4 и ул. Северная 320), Ростове-на-Дону (пр-т Кировский 122 и ул.Малиновского 13Р/2) и Сочи (ул.Гагарина 72).
Клиенты КАЙРОС знают, что они получат:
- персонального менеджера, который подробно и понятно ответит на все вопросы, а также поможет с выбором
- дизайн-проект будущего помещения с точной раскладкой плитки, с которым будет удобно работать любой строительной бригаде
- качественную керамическую плитку и сантехнику, которые будут радовать долгие годы
- бесплатную доставку заказа
- контакты надежной бригады профессиональных плиточников, которые сделают ремонт качественно
- комфорт от ремонта и много положительных эмоций!
Ждем вас каждый день в любом из салонов
КАЙРОС!
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край и Ростовская область
- Адрес
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Тургеневского ш. 25/4
350000 Краснодар
Россия
+7-8005513280 www.kayros.biz?utm_source=homify.ru&utm_medium=referral