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ООО КАЙРОС
Плитка и камень Краснодар
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Отзыв (8)
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    КАЙРОС - сеть салонов керамической плитки и сантехники премиального уровня. Создавать уникальные интерьеры, в которых вам будет комфортно жить и работать, - удовольствие для нас.

    На протяжении 27 лет мы отбираем для вас лучшие коллекции именитых фабрик Испании, Италии, Польши и России. Вы можете найти нас в Краснодаре (Тургеневское ш.25/4 и ул. Северная 320), Ростове-на-Дону (пр-т Кировский 122 и ул.Малиновского 13Р/2) и Сочи (ул.Гагарина 72).

    Клиенты КАЙРОС знают, что они получат:

    - персонального менеджера, который подробно и понятно ответит на все вопросы, а также поможет с выбором

    - дизайн-проект будущего помещения с точной раскладкой плитки, с которым будет удобно работать любой строительной бригаде

    - качественную керамическую плитку и сантехнику, которые будут радовать долгие годы

    - бесплатную доставку заказа

    - контакты надежной бригады профессиональных плиточников, которые сделают ремонт качественно

    - комфорт от ремонта и много положительных эмоций!

    Ждем вас каждый день в любом из салонов

    КАЙРОС!

    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Ростовская область
    Адрес
    Тургеневского ш. 25/4
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-8005513280 www.kayros.biz?utm_source=homify.ru&utm_medium=referral

    Отзыв

    Евгений Густышев
    Большой выбор. Грамотные сотрудники. Нет остановки общественного транспорта. На четвёртом этаже находится "управление".
    больше 4 лет назад
    Олег Еремин
    Выбор хороший. Дороговато правда.
    около 4 лет назад
    Анна Королева
    Салон закрыт
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 8
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