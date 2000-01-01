Homefort – фабрика комфорта.Дизайн. Ремонт. Комплектация.Обратитесь к нам, чтобы сделать свой мир уютнее.
Почему многие выбирают Homefort?
1. Выполняем работы «под ключ»
2. Предоставляем страховку и гарантию на ремонт 3 года
3. Гордимся 10 летним опытом работы
4. Выполняем проекты в минимальные сроки от 14 дней
5. Осуществляем авторский надзор
8 (964) 909 00 07
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн экстерьера
- ландшафтный дизайн
- строительно-ремонтные работы
- комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Адрес
-
ул. Буденного, 129 ЖК
Центральный2 этаж офис Б.2.3
350000 Краснодар
Россия
+7-9649090007 homeforte.ru