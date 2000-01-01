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Homefort
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Роскошь и достоинство, Homefort Homefort Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Роскошь и достоинство, Homefort Homefort Спальня в классическом стиле Синий
    Роскошь и достоинство, Homefort Homefort Рабочий кабинет в классическом стиле Белый
    +1
    Роскошь и достоинство
    Шоурумы для партнёров, Homefort Homefort Кухня в стиле модерн Коричневый
    Шоурумы для партнёров, Homefort Homefort Кухня в стиле модерн Коричневый
    Шоурумы для партнёров, Homefort Homefort Кухня в стиле модерн Коричневый
    +5
    Шоурумы для партнёров
    Квартира в ЖК "Центральный", Homefort Homefort Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Центральный", Homefort Homefort Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Центральный", Homefort Homefort Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    +6
    Квартира в ЖК "Центральный"
    Веяние классики, Homefort Homefort Ванная в классическом стиле Белый
    Веяние классики, Homefort Homefort Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Белый
    Веяние классики, Homefort Homefort Кухня в классическом стиле Белый
    +6
    Веяние классики

    Homefort – фабрика комфорта.Дизайн. Ремонт. Комплектация.Обратитесь к нам, чтобы сделать свой мир уютнее.

    Почему многие выбирают Homefort? 

    1. Выполняем работы «под ключ» 

    2. Предоставляем страховку и гарантию на ремонт 3 года  

    3. Гордимся 10 летним опытом работы 

    4. Выполняем проекты в минимальные сроки от 14 дней 

    5. Осуществляем авторский надзор

    8 (964) 909 00 07

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн экстерьера
    • ландшафтный дизайн
    • строительно-ремонтные работы
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    ул. Буденного, 129 ЖК Центральный 2 этаж офис Б.2.3
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9649090007 homeforte.ru
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