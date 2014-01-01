Одно их основных направлений нашей мастерской - разработка эксклюзивных дизайн - проектов. Мы предлагаем высокопрофессиональный дизайн интерьера дома, квартиры или офиса.
Задача студии - максимально точно воплотить в жизнь пожелания клиента, его стиль жизни, мироощущение и учесть все нюансы для осуществления мечты о комфортном и красивом жилище.
Такой подход позволяет нам успешно реализовывать самые сложные проекты частных и общественных интерьеров. У нас нет шаблонов – каждый наш интерьер индивидуален!
- Услуги
- Дизайн интерьеров. Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Московский и Москва
- Адрес
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142784 Москва
Россия
+7-9263403969 defakto-studio.ru/index.html