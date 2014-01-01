Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Defacto studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 04, Defacto studio Defacto studio Встроенные кухни Коричневый
    04, Defacto studio Defacto studio Встроенные кухни
    04, Defacto studio Defacto studio Встроенные кухни
    +8
    04
    Проект дома из клеенного бруса, Defacto studio Defacto studio Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
    Проект дома из клеенного бруса, Defacto studio Defacto studio Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
    Проект дома из клеенного бруса, Defacto studio Defacto studio Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
    +13
    Проект дома из клеенного бруса
    Подмосковная классика, Defacto studio Defacto studio Дома в классическом стиле
    Подмосковная классика, Defacto studio Defacto studio Спальня в классическом стиле
    Подмосковная классика, Defacto studio Defacto studio Ванная в классическом стиле
    +7
    Подмосковная классика
    Классика для молодой семьи, Defacto studio Defacto studio Гостиная в классическом стиле
    Классика для молодой семьи, Defacto studio Defacto studio Гостиная в классическом стиле
    Классика для молодой семьи, Defacto studio Defacto studio Гостиная в классическом стиле
    +11
    Классика для молодой семьи

    Одно их основных направлений нашей мастерской - разработка эксклюзивных дизайн - проектов. Мы предлагаем высокопрофессиональный дизайн интерьера дома, квартиры или офиса. 

    Задача студии - максимально точно воплотить в жизнь пожелания клиента, его стиль жизни, мироощущение и учесть все нюансы для осуществления мечты о комфортном и красивом жилище.

    Такой подход позволяет нам успешно реализовывать самые сложные проекты частных и общественных интерьеров. У нас нет шаблонов – каждый наш интерьер индивидуален!

    Услуги
    Дизайн интерьеров. Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Московский и Москва
    Адрес
    142784 Москва
    Россия
    +7-9263403969 defakto-studio.ru/index.html

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element