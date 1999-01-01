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Studio B&amp;L
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Casa de vacaciones y Spa en estilo japonés, Studio B&L Studio B&L Деревянные дома Твердая древесина Эффект древесины
    Casa de vacaciones y Spa en estilo japonés, Studio B&L Studio B&L Деревянные дома Твердая древесина Эффект древесины
    Casa de vacaciones y Spa en estilo japonés, Studio B&L Studio B&L Деревянные дома Твердая древесина Эффект древесины
    +27
    Casa de vacaciones y Spa en estilo japonés
    Квартира на Университетском, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Университетском, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Университетском, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле лофт
    +22
    Квартира на Университетском
    Усадьба в Новоглаголево, Studio B&L Studio B&L Гостиная в классическом стиле
    Усадьба в Новоглаголево, Studio B&L Studio B&L Гостиная в классическом стиле
    Усадьба в Новоглаголево, Studio B&L Studio B&L Гостиная в классическом стиле
    +17
    Усадьба в Новоглаголево
    Квартира на Первомайской, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Первомайской, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Первомайской, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле модерн
    +22
    Квартира на Первомайской
    Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
    Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
    Пурпурное настроение, Studio B&L Studio B&L Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Пурпурное настроение
    Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
    Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дом в стиле Zen, Studio B&L Studio B&L Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Дом в стиле Zen
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    Архитектурная Студия B&L.

      Главный архитектор Ершов Алексей Борисович.

    Студия основана в 1996 году. Реализованных объектов – около 200.  

    Мы занимаемся проектированием и воплощением частных и общественных зданий и интерьеров. Также мы выполняем сопровождение проектов по всем необходимым разделам, включая инженерные и конструктивные решения, подготавливаем и сопровождаем проект для строительства, производим управление проектом и строительство.

    Услуги
    • Проектирование и дизайн частных интерьеров квартир и домов
    • Проектирование и дизайн общественных интерьеров ресторанов кафе офисных центров
    • архитектурное и конструктивное проектирование жилых домов и коттеджей
    • архитектурное и конструктивное проектирование торговые центров бизнес-центров
    • авторский надзор
    • строительство
    • Комплектация отделочными материалами и мебелью
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Москва Москва
    Россия
    +7-9262044525 www.archistudiobl.ru
    Законное владение

    Москва

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