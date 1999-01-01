Архитектурная Студия B&L.
Главный архитектор Ершов Алексей Борисович.
Студия основана в 1996 году. Реализованных объектов – около 200.
Мы занимаемся проектированием и воплощением частных и общественных зданий и интерьеров. Также мы выполняем сопровождение проектов по всем необходимым разделам, включая инженерные и конструктивные решения, подготавливаем и сопровождаем проект для строительства, производим управление проектом и строительство.
- Услуги
- Проектирование и дизайн частных интерьеров квартир и домов
- Проектирование и дизайн общественных интерьеров ресторанов кафе офисных центров
- архитектурное и конструктивное проектирование жилых домов и коттеджей
- архитектурное и конструктивное проектирование торговые центров бизнес-центров
- авторский надзор
- строительство
- Комплектация отделочными материалами и мебелью
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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Москва Москва
Россия
+7-9262044525 www.archistudiobl.ru
Москва