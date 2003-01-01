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za bor
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Дом господина Р., za bor za bor
    Дом господина Р., za bor za bor
    Дом господина Р., za bor za bor
    +17
    Дом господина Р.
    Дом в холме, za bor za bor
    Дом в холме, za bor za bor
    Дом в холме, za bor za bor
    +21
    Дом в холме

    za bor — архитектурная мастерская основанная в Москве, в 2003 году архитекторами Арсением Борисенко и Петром Зайцевым. Объекты бюро выдержаны в основном в современном ключе, их отличает обилие архитектурных приемов использованных как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров. 

    На сегодняшний день мастерская za bor ведет международную практику. Портфолио бюро отличается разнообразием и включает как частные дома и интерьеры, так и офисы, офисные комплексы, проекты развития территории, градостроительные концепции. 

    Среди клиентов архитектурной мастерской крупные IT-, медиа-, энергетические компании, в том числе Badoo, Castrol BP, Iponweb, «Яндекс», Интер РАО ЕЭС, Московская торгово-промышленная палата, и др.

    Оригинальные проекты и концепции мастерской отмечены десятками наград, входят в тренд-буки международных рекламных агентств и представлены в каталогах мебели ведущих производителей офисной мебели.

    Услуги
    архитектура и Дизайн
    Регионы обслуживания
    Весь мир, Moscow и Москва
    Награды компании
    Office Yandex St Petersburg 2, Re-Thinking Awards, First prize — Corporate design, India, 2014 Office Castrol BP, Interia awards, Winner — Innovation public object section, Russia, 2013Office Yandex Kazan, Interia awards, Special prize — Diploma of unions, Russia, 2012Office Yandex St Petersburg 2, Best office interior awards, Grand Prix, Russia, 2013 Office Yandex St Petersburg 2, Best office interior awards, First prize – Brand and Image, Russia, 2013 Office Yandex Moscow, Interia awards, Winner — Innovation public object section, Russia, 2011Parasite Office, ArchMoscow festival, Second prize — Best project, Russia, 2011Office Yandex Yekaterinburg, Best Office Interior awards, 5 stars – Best office, United Kingdom, 2011Moscow Chamber of Commerce and Industry, The Gold Section, Nominee, Russia, 2007 Khamovninki Penthouse, International festival of architecture, First prize – Living project, Russia, 2006 
    Адрес
    Шарикоподшипниковская ул., 38, стр. 3,
    115088 Москва
    Россия
    +7-4959229060 zabor.net

    Отзыв

    Vadim Costyrin
    больше 2 лет назад
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