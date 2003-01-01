za bor — архитектурная мастерская основанная в Москве, в 2003 году архитекторами Арсением Борисенко и Петром Зайцевым. Объекты бюро выдержаны в основном в современном ключе, их отличает обилие архитектурных приемов использованных как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров.
На сегодняшний день мастерская za bor ведет международную практику. Портфолио бюро отличается разнообразием и включает как частные дома и интерьеры, так и офисы, офисные комплексы, проекты развития территории, градостроительные концепции.
Среди клиентов архитектурной мастерской крупные IT-, медиа-, энергетические компании, в том числе Badoo, Castrol BP, Iponweb, «Яндекс», Интер РАО ЕЭС, Московская торгово-промышленная палата, и др.
Оригинальные проекты и концепции мастерской отмечены десятками наград, входят в тренд-буки международных рекламных агентств и представлены в каталогах мебели ведущих производителей офисной мебели.
- Услуги
- архитектура и Дизайн
- Регионы обслуживания
- Весь мир, Moscow и Москва
- Награды компании
- Office Yandex St Petersburg 2, Re-Thinking Awards, First prize — Corporate design, India, 2014 Office Castrol BP, Interia awards, Winner — Innovation public object section, Russia, 2013Office Yandex Kazan, Interia awards, Special prize — Diploma of unions, Russia, 2012Office Yandex St Petersburg 2, Best office interior awards, Grand Prix, Russia, 2013 Office Yandex St Petersburg 2, Best office interior awards, First prize – Brand and Image, Russia, 2013 Office Yandex Moscow, Interia awards, Winner — Innovation public object section, Russia, 2011Parasite Office, ArchMoscow festival, Second prize — Best project, Russia, 2011Office Yandex Yekaterinburg, Best Office Interior awards, 5 stars – Best office, United Kingdom, 2011Moscow Chamber of Commerce and Industry, The Gold Section, Nominee, Russia, 2007 Khamovninki Penthouse, International festival of architecture, First prize – Living project, Russia, 2006
- Адрес
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Шарикоподшипниковская ул., 38, стр. 3,
115088 Москва
Россия
+7-4959229060 zabor.net