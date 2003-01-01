za bor — архитектурная мастерская основанная в Москве, в 2003 году архитекторами Арсением Борисенко и Петром Зайцевым. Объекты бюро выдержаны в основном в современном ключе, их отличает обилие архитектурных приемов использованных как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров.

На сегодняшний день мастерская za bor ведет международную практику. Портфолио бюро отличается разнообразием и включает как частные дома и интерьеры, так и офисы, офисные комплексы, проекты развития территории, градостроительные концепции.

Среди клиентов архитектурной мастерской крупные IT-, медиа-, энергетические компании, в том числе Badoo, Castrol BP, Iponweb, «Яндекс», Интер РАО ЕЭС, Московская торгово-промышленная палата, и др.

Оригинальные проекты и концепции мастерской отмечены десятками наград, входят в тренд-буки международных рекламных агентств и представлены в каталогах мебели ведущих производителей офисной мебели.