Компания «Дизайн - бюро 3D» – это опытная и амбициозная команда профессионалов, состоящая из дизайнеров, архитекторов, визуализаторов и строителей. Вкус, чувство стиля и репутация, подтверждённые престижными дизайнерскими наградами и восторженными отзывами заказчиков, являются залогом высокого качества результата, а богатое портфолио предлагает множество вариантов его достижения.
Наш залог успеха – воплощение любых идей заказчика просто, профессионально и разнообразно, без стереотипов и ограничений. Результатом может служить ряд направлений – дизайн интерьера квартир и частных домов, ландшафтный дизайн, предметный дизайн, комплексные коммерческие проекты.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Шумкина, 26а, стр. 1
107113 Москва
Россия
111d.ru