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Room Краснодар
Дизайнеры интерьера Г. Краснодар, Краснодарский Край (Krasnodar)
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Анапе, Room Краснодар Room Краснодар Дома в стиле минимализм
    Дом в Анапе, Room Краснодар Room Краснодар Дома в стиле минимализм
    Дом в Анапе, Room Краснодар Room Краснодар Дома в стиле минимализм
    +14
    Дом в Анапе
    Спальня Сказка, Room Краснодар Room Краснодар Спальня в стиле минимализм
    Спальня Сказка, Room Краснодар Room Краснодар Спальня в стиле минимализм
    Спальня Сказка, Room Краснодар Room Краснодар Спальня в стиле минимализм
    +4
    Спальня Сказка
    Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
    Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Гостиная в стиле лофт
    Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Гостиная в стиле лофт
    +32
    Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

    ROOM - только современные интерьеры.Компания ROOM - это новый формат дизайна интерьера. Высочайшее качество исполнения сложившееся за 5 лет успешной работы. Мы успешно применяем все последние тенденции интерьерной индустрии. Хотите создать для себя реально комфортный, неповторимый и функциональный дизайн? Мы знаем, что Вам предложить!

    Услуги
    Архитектура Интерьер Мебель
    Регионы обслуживания
    • Краснодарский край
    • Весь мир
    • г. Краснодар, Краснодарский край (Krasnodar)
    Награды компании
    Победитель конкурса PinWin (8 сезон) Лучший дизайн спальни в номинации LUXURY BEDROOM – роскошная, премиальная спальня
    Адрес
    Зиповская 5в
    350000 Г. Краснодар, Краснодарский Край (Krasnodar)
    Россия
    +7-9181107063 www.kroom.ru

    Отзыв

    Левон К
    Отличное место. Всем советую
    больше 3 лет назад
    Ария Ария
    Очень рекомендую. Сделал дизайн ориентируясь на все пожелания и бюджет. Кропотливо вникал во все желаемые нюансы. Теперь у меня дом как картинка.
    больше 3 лет назад
    Gleb Otrubenko
    Давно работаю с этим дизайнером, моу с уверенностью сказать , что это лучший в своём деле!!!
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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