ROOM - только современные интерьеры.Компания ROOM - это новый формат дизайна интерьера. Высочайшее качество исполнения сложившееся за 5 лет успешной работы. Мы успешно применяем все последние тенденции интерьерной индустрии. Хотите создать для себя реально комфортный, неповторимый и функциональный дизайн? Мы знаем, что Вам предложить!
- Услуги
- Архитектура Интерьер Мебель
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Весь мир
- г. Краснодар, Краснодарский край (Krasnodar)
- Награды компании
- Победитель конкурса PinWin (8 сезон)
Лучший дизайн спальнив номинации
LUXURY BEDROOM – роскошная, премиальная спальня
- Адрес
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Зиповская 5в
350000 Г. Краснодар, Краснодарский Край (Krasnodar)
Россия
+7-9181107063 www.kroom.ru