Предлагаем услуги по разработке дизайн проекта жилых и нежилых помещений, индивидуальной мебели, ландшафта и т.п. (Создание реалистичного 3D изображения, рабочая документация, спецификация отделочных материалов, сантехники, бытового оборудования и мебели, управление проектом)

Так же поможем в выборе и организации поставок уникальной мебели из Италии по ценам производителя.

Мы рады общаться с Вами на русском, английском, французском и польском языках в любом регионе Франции, ЕС и России