Предлагаем услуги по разработке дизайн проекта жилых и нежилых помещений, индивидуальной мебели, ландшафта и т.п. (Создание реалистичного 3D изображения, рабочая документация, спецификация отделочных материалов, сантехники, бытового оборудования и мебели, управление проектом)
Так же поможем в выборе и организации поставок уникальной мебели из Италии по ценам производителя.
Мы рады общаться с Вами на русском, английском, французском и польском языках в любом регионе Франции, ЕС и России
- Услуги
- Дизайн интерьера. Мебель из Италии. Создание реалистичного 3D изображения
- Регионы обслуживания
- Франция
- ЕС
- Россия
- MANDELIEU LA NAPOULE
- Адрес
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Charles de mouchy
06210 Mandelieu La Napoule
Франция
+33-630131343 primstudio.net