Что нужно знать, прежде чем приобрести аквариум?

Аквариум – это не только живой уголок в доме, но и отличный дизайнерский ход во многих интерьерах. Но, прежде всего, нужно рассматривать его не лишь как элементдекора, но и как среду, где существуют живые организмы.

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