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Аквариумный салон <q>Мир за стеклом</q>
Дизайнеры интерьера Казань
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Проекты

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    • Аквариум природный, Аквариумный салон "Мир за стеклом" Аквариумный салон 'Мир за стеклом' ГостинаяАксессуары и декорации
    Аквариум природный
    Аквариум морской, Аквариумный салон "Мир за стеклом" Аквариумный салон 'Мир за стеклом' Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
    Аквариум морской, Аквариумный салон "Мир за стеклом" Аквариумный салон 'Мир за стеклом' Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
    Аквариум морской

    Аквариумный салон "Мир за стеклом" занимается изготовлением по индивидуальным проектам аквариумов, палюдариумов, декоративных водопадов и пузырьковых панелей. Салон тесно сотрудничает с дизайнерами интерьера, претворяя в жизнь даже самые смелые идеи как самих дизайнеров, так и их заказчиков. 

    Услуги
    • продажа и изготовление на заказ аквариумов
    • палюдариумов
    • водопадов
    • пузырьковых панелей. Продажа аквариумного оборудования и декораций. Аквариумы и палюдариумы под ключ с последующим обслуживанием.
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Сибирский тракт, 13
    420029 Казань
    Россия
    +7-8432597077 mirzasteklom.ru

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