Аквариумный салон "Мир за стеклом" занимается изготовлением по индивидуальным проектам аквариумов, палюдариумов, декоративных водопадов и пузырьковых панелей. Салон тесно сотрудничает с дизайнерами интерьера, претворяя в жизнь даже самые смелые идеи как самих дизайнеров, так и их заказчиков.
- Услуги
- продажа и изготовление на заказ аквариумов
- палюдариумов
- водопадов
- пузырьковых панелей. Продажа аквариумного оборудования и декораций. Аквариумы и палюдариумы
под ключс последующим обслуживанием.
- Регионы обслуживания
- Казань
- Адрес
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Сибирский тракт, 13
420029 Казань
Россия
+7-8432597077 mirzasteklom.ru