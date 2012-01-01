Архитектурная студия «ЧАДО» практикует комплексный подход в реализации проектов, наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых и общественных зданий, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера и планирование организационного процесса. Объединяя специалистов высокого уровня из самых разных областей строительства, мы осознанно отходим от шаблонов. Нестандартное решение стандартных задач - гарантирует эксклюзивность проекта. За годы практики, проектируя и контролируя реализацию наших проектов, мы приобрели ценный опыт и смогли выйти на мировой уровень. В настоящее время Чадо реализует проекты по всему миру, в данный момент ведутся работы в Черногории, России, Италии и Латвии.
- Услуги
- архитектурное проектирование
- ландшафтное проектирование
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Европа
- Россия
- Украина
- Казахстан
- ОАЭ
- Азербайджан
- США
- Награды компании
- Международный конкурс проектов HOTEL 2015 (1-е место)
- «Качественная архитектура – 2016» Диплом «За творческий вклад в создание качественной российской архитектуры»
- IV Интерьерная премия журнала Home & Family (1-е место)
- Портал a3d.ru
Реализация общественного интерьера(1-е место)
- Адрес
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ул. Пресненская набережная, д.6, с.2, Башня Империя
123112 Москва
Россия
+7-4993978662 chado.pro