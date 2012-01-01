Архитектурная студия «ЧАДО» практикует комплексный подход в реализации проектов, наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых и общественных зданий, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера и планирование организационного процесса. Объединяя специалистов высокого уровня из самых разных областей строительства, мы осознанно отходим от шаблонов. Нестандартное решение стандартных задач - гарантирует эксклюзивность проекта. За годы практики, проектируя и контролируя реализацию наших проектов, мы приобрели ценный опыт и смогли выйти на мировой уровень. В настоящее время Чадо реализует проекты по всему миру, в данный момент ведутся работы в Черногории, России, Италии и Латвии.