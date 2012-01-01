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Архитектурная студия Чадо
Архитекторы Москва
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    • Архитектурная студия «ЧАДО» практикует комплексный подход в реализации проектов, наша работа включает в себя широкий спектр профессиональных услуг, охватывающий такие задачи как: архитектурное проектирование жилых и общественных зданий, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера и планирование организационного процесса. Объединяя специалистов высокого уровня из самых разных областей строительства, мы осознанно отходим от шаблонов. Нестандартное решение стандартных задач - гарантирует эксклюзивность проекта. За годы практики, проектируя и контролируя реализацию наших проектов, мы приобрели ценный опыт и смогли выйти на мировой уровень. В настоящее время Чадо реализует проекты по всему миру, в данный момент ведутся работы в Черногории, России, Италии и Латвии.

    Услуги
    • архитектурное проектирование
    • ландшафтное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Европа
    • Россия
    • Украина
    • Казахстан
    • ОАЭ
    • Азербайджан
    • США
    Награды компании
    • Международный конкурс проектов HOTEL 2015 (1-е место)
    • «Качественная архитектура – 2016» Диплом «За творческий вклад в создание качественной российской архитектуры»
    • IV Интерьерная премия журнала Home & Family (1-е место)
    • Портал a3d.ru Реализация общественного интерьера (1-е место)
    Адрес
    ул. Пресненская набережная, д.6, с.2, Башня Империя
    123112 Москва
    Россия
    +7-4993978662 chado.pro

    Отзыв

    Вячеслав Талыбов
    Благодарен вашему профессиональному коллективу за масштабную работу. Был приятно удивлен, насколько вы любите свою работу и как отдаетесь креативу. Отдельное спасибо хочу сказать руководству компании, а также строительной бригаде
    4 дня назад
    Дата проекта: Сентябрь 2017
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    Ирина
    Мы заказывали проект у чадо, больше всего поразила сплоченность коллектива и свой определенный стиль. Спасибо ребятам за профессиональную работу!
    4 дня назад
    Дата проекта: Май 2018
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    Татьяна
    Заказывали проект базы отдыха. Отлично поработали ребята. А главное с новым корпусом (красивая архитектура и интерьер) значительно увеличилась прибыль!
    4 дня назад
    Дата проекта: Февраль 2014
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    Показать все отзывы – 3
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