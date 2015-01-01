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FEDOROVICH Interior
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Давайте чаще встречаться!, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Давайте чаще встречаться!, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior
    Давайте чаще встречаться!, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +9
    Давайте чаще встречаться!
    Лавандово-лазурный прованс с парижским акцентом, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Лавандово-лазурный прованс с парижским акцентом, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Лавандово-лазурный прованс с парижским акцентом, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    +18
    Лавандово-лазурный прованс с парижским акцентом
    Английский квартал, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Английский квартал, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Английский квартал, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +26
    Английский квартал
    Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
    Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
    Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
    +14
    Бетон и другие катастрофы
    Парчовые карпы цвета физалис в пруду, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Гостиная в колониальном стиле
    Парчовые карпы цвета физалис в пруду, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    Парчовые карпы цвета физалис в пруду, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    +30
    Парчовые карпы цвета физалис в пруду
    TriBeCa, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Гостиная в стиле лофт Стекло Многоцветный
    TriBeCa, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Гостиная в стиле лофт Многоцветный
    TriBeCa, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Медиа комната в стиле лофт МДФ
    +2
    TriBeCa
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    Регионы обслуживания
    Moscow, Europe и Usa
    Адрес
    3-ya Krasnogvardeyskaya, 8
    123056 Moscow
    Россия
    +7-9060904377 fedorovich.ru

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