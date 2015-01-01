Интерьер в стиле ретро – хитрости и советы

Стиль ретро в интерьере – это вовсе не рюшечки с запахом нафталина, дизайн 50-70-х годов прошлого века привнес столько ярких идей в оформление помещений, что их до сих пор продолжают успешно применять, придавая настроение активной…

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