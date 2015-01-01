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В этой книге идей мы хотим рассказать о пространстве, которое является лишь частью одного большого проекта — четырехэтажного дома,
где проживает семья с несколькими детьми.
Цвет — основа любого дизайна. В 2015-2016 году актуальны натуральные, естественные цвета, взятые от самой природы. Слишком интенсивные оттенки приглушены, но и от ярких цветов дизайнеры полностью не отказываются.
Стиль ретро в интерьере – это вовсе не рюшечки с запахом нафталина, дизайн 50-70-х годов прошлого века привнес столько ярких идей в оформление помещений, что их до сих пор продолжают успешно применять, придавая настроение активной…