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Archibrook
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Стены и полКартины и рамы
    МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
    МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
    +17
    МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ
    О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле модерн
    О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле модерн
    О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле модерн
    +12
    О Р Е Х С О З Р Е Л
    ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
    ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
    ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
    +11
    ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО
    HARDSODA, Archibrook Archibrook Офисные помещения и магазины
    HARDSODA, Archibrook Archibrook Офисные помещения и магазины
    HARDSODA, Archibrook Archibrook Офисные помещения и магазины
    +1
    HARDSODA

    Архитектура - суета сует, если это не искусство!

    Архитектурное бюро ARCHIBROOK основано архитекторами двух поколений. На счету команды множество архитектурных и интерьерных премий. Основное направление деятельности - архитектурное проектирование, дизайн интерьера, живопись, графика.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Санкт-Петербург и область
    • европа
    Награды компании
    • Награды:
    • • Международный архитектурный конкурс «Многофункциональный комплекс общественного и жилого назначения в г. Томске», г. Томск 2008 г. – 1 место;
    • • Победитель конкурса НОВЫЕ ИМЕНА и соискатель премии «Авангард» в рамках программы АРХ-МОСКВА NEXT!, Москва 2009 г.;
    • • Восьмой открытый всероссийский профессиональный конкурс – бьеннале «Высокий Стиль Интерьера 2010». г.Санкт-Петербург 2010 г. – Гран-при и первая премия в номинации Реализованный жилой интерьер;
    • • Санкт-Петербургский смотр-конкурс «Архитектон 2010» – бронзовый диплом за проекты Музея польской истории в Варшаве и Национального музея в Вестбанене – Осло;
    • • Открытый конкурс для молодых архитекторов на лучшее архитектурное решение фасадов жилых башен многофункционального жилого комплекса. Санкт-Петербург, 2010 г.- вторая премия;
    • • Санкт-Петербургский смотр-конкурс «Архитектон 2011» – диплом за проект жилого комплекса в г. Всеволожск.
    • • «Евразийская премия 2011» г. Екатеринбург. – первая премия в номинации «Дизайн жилого интерьера» за проект «Музей одной картины».
    • • «Евразийская премия 2013» г. Екатеринбург. – вторая премия в номинации «Архитектура общественных зданий и сооружений» за проект музея польской истории в Варшаве.
    • • Фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… » – лауреат фестиваля в номинации «реализованный загородный жилой дом» за жилой дом в Стрельцово, Москва 2013 г.
    • • Финалист конкурса PINWIN в номинации «Лучший жилой инерьер» в 2012г. – проект «Музей одной картины» 
    • • Финалист конкурса PINWIN в номинациях «Лучший интерьер в современном стиле» и «Свет в интерьере» в 2014г. – проект «Орех созрел»
    • Публикации:
    • • Участники монографии TATLIN MONO Молодые архитекторы России 2010-2011
    • • Domus № 30 (2011)
    • • Газета Союза Архитекторов России № 5 (19) / МАЙ 2011
    • • Журнал SALON-interior №5 (171) 2012
    • • Журнал FORMA
    • • Журнал ПРОЕКТ БАЛТИЯ
    • Показать все 19 награды
    Адрес
    190103 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219940423 www.archibrook.com

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