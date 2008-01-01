Архитектура - суета сует, если это не искусство!
Архитектурное бюро ARCHIBROOK основано архитекторами двух поколений. На счету команды множество архитектурных и интерьерных премий. Основное направление деятельности - архитектурное проектирование, дизайн интерьера, живопись, графика.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Санкт-Петербург и область
- европа
- Награды компании
- Награды:
- • Международный архитектурный конкурс «Многофункциональный комплекс общественного и жилого назначения в г. Томске», г. Томск 2008 г. – 1 место;
- • Победитель конкурса
НОВЫЕ ИМЕНАи соискатель премии «Авангард» в рамках программы АРХ-МОСКВА NEXT!, Москва 2009 г.;
- • Восьмой открытый всероссийский профессиональный конкурс – бьеннале «Высокий Стиль Интерьера 2010». г.Санкт-Петербург 2010 г. – Гран-при и первая премия в номинации
Реализованный жилой интерьер;
- • Санкт-Петербургский смотр-конкурс «Архитектон 2010» – бронзовый диплом за проекты Музея польской истории в Варшаве и Национального музея в Вестбанене – Осло;
- • Открытый конкурс для молодых архитекторов на лучшее архитектурное решение фасадов жилых башен многофункционального жилого комплекса. Санкт-Петербург, 2010 г.- вторая премия;
- • Санкт-Петербургский смотр-конкурс «Архитектон 2011» – диплом за проект жилого комплекса в г. Всеволожск.
- • «Евразийская премия 2011» г. Екатеринбург. – первая премия в номинации «Дизайн жилого интерьера» за проект «Музей одной картины».
- • «Евразийская премия 2013» г. Екатеринбург. – вторая премия в номинации «Архитектура общественных зданий и сооружений» за проект музея польской истории в Варшаве.
- • Фестиваль архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома… » – лауреат фестиваля в номинации «реализованный загородный жилой дом» за жилой дом в Стрельцово, Москва 2013 г.
- • Финалист конкурса PINWIN в номинации «Лучший жилой инерьер» в 2012г. – проект «Музей одной картины»
- • Финалист конкурса PINWIN в номинациях «Лучший интерьер в современном стиле» и «Свет в интерьере» в 2014г. – проект «Орех созрел»
- Публикации:
- • Участники монографии TATLIN MONO Молодые архитекторы России 2010-2011
- • Domus № 30 (2011)
- • Газета Союза Архитекторов России № 5 (19) / МАЙ 2011
- • Журнал
SALON-interior№5 (171) 2012
- • Журнал
FORMA
- • Журнал
ПРОЕКТ БАЛТИЯ
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- Адрес
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190103 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219940423 www.archibrook.com