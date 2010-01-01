В сфере дизайна жилых и коммерческих интерьеров с 2010г. Выдающимися проектами, как результатами моей деятельности, являются: бар-кальянная HookahPlace в г.Сургуте (самая крупная сеть кальянных России), Blackberry Restaurant & Cocktail Bar, кафе "Довлатов". С 2015г., покинув стены одной из студий города, мы с моими творческими товарищами организовали свою творческую группу "DNK design group". Дизайнеры с многолетним опытом объединились под одной крышей, чтобы создавать выдающиеся проекты в городе и регионе. В ряд наших работ входят десятки жилых квартир, кафе, бары, кальянные, кафетерии и многое другое. Наши статьи о дизайне публикует ИД "Толока" (Россия, Украина, Белоруссия) и издания г. Сургута.