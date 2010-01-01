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Katerina Butenko
Дизайнеры интерьера Сургут
Обзор 15Проекты (15) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Гостевая комната, Katerina Butenko Katerina Butenko Спальня в стиле модерн Белый
    Гостевая комната, Katerina Butenko Katerina Butenko Спальня в стиле модерн Белый
    Гостевая комната, Katerina Butenko Katerina Butenko Спальня в стиле модерн Белый
    +1
    Гостевая комната
    Комната молодого ученого, Katerina Butenko Katerina Butenko Рабочий кабинет в стиле лофт Дерево Зеленый
    Комната молодого ученого, Katerina Butenko Katerina Butenko Рабочий кабинет в стиле лофт Дерево Зеленый
    Комната молодого ученого
    Проект формата "Концепт-борд" бара-кальянной "HookahPlace", Katerina Butenko Katerina Butenko
    Проект формата "Концепт-борд" бара-кальянной "HookahPlace", Katerina Butenko Katerina Butenko Офисные помещения и магазины
    Проект формата "Концепт-борд" бара-кальянной "HookahPlace", Katerina Butenko Katerina Butenko Офисные помещения и магазины
    +5
    Проект формата "Концепт-борд" бара-кальянной "HookahPlace"
    Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Гостиная в классическом стиле
    Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
    Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +12
    Чудный прованс
    Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +24
    Современная квартира для молодой пары
    Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Стены и пол в эклектичном стиле
    Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +25
    Проект трехкомнатной компактной квартиры
    Показать все 15 проекты

    В сфере дизайна жилых и коммерческих интерьеров с 2010г. Выдающимися проектами, как результатами моей деятельности, являются: бар-кальянная HookahPlace  в г.Сургуте (самая крупная сеть кальянных России), Blackberry Restaurant & Cocktail Bar, кафе "Довлатов". С 2015г., покинув стены одной из студий города, мы с моими творческими товарищами организовали свою творческую группу "DNK design group".  Дизайнеры с многолетним опытом объединились под одной крышей, чтобы создавать выдающиеся проекты в городе и регионе. В ряд наших работ входят десятки жилых квартир, кафе, бары, кальянные, кафетерии и многое другое. Наши статьи о дизайне публикует ИД "Толока" (Россия, Украина, Белоруссия) и издания г. Сургута.

    Услуги
    • дизайн жилых и коммерческих интерьеров
    • Графический дизайн
    • разработка фирменного стиля
    • дизайн полиграфии (визитки
    • буклеты
    • афиши
    • флаера
    • каталогипрочей полиграфической продукции)
    • 3d-моделирование (любых объектов) высокого уровня сложности
    • аrt-мастерская (картины на заказ)
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    • ХМАО-Югра и другие регионы России и зарубежья
    • Сургут
    Адрес
    628400 Сургут
    Россия
    +7-9224410049 vk.com/album61106025_209857517

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