Специализация - дизайн интерьеров, декорирование, живопись, роспись стен и потолков. Уникальные интерьеры, придуманные, созданные, художником, дизайнером и декоратором Еленой Красновой. Дизайн-проекты и реализация под ключ.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- декорирование
- живопись
- роспись стен и потолков
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Финалист конкурсов Pinwin
Ванная комната – скрытые возможностии
Лучший текстиль в интерьере
- Адрес
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125581 Москва
Россия
+7-9161158813 www.krasnovadesign.com