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KrasnovaDesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира в Москве в "Чемпион-Парке" 85 м кв "Потолок в кружевах, стены в узорах", KrasnovaDesign KrasnovaDesign ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в Москве в "Чемпион-Парке" 85 м кв "Потолок в кружевах, стены в узорах", KrasnovaDesign KrasnovaDesign КухняСтолы и стулья
    Квартира в Москве в "Чемпион-Парке" 85 м кв "Потолок в кружевах, стены в узорах", KrasnovaDesign KrasnovaDesign КухняОсвещение
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    Квартира в Москве в "Чемпион-Парке" 85 м кв "Потолок в кружевах, стены в узорах"

    Специализация - дизайн интерьеров, декорирование, живопись, роспись стен и потолков. Уникальные интерьеры, придуманные, созданные, художником, дизайнером и декоратором Еленой Красновой. Дизайн-проекты и реализация под ключ.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • декорирование
    • живопись
    • роспись стен и потолков
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Москва и Московская обл.
    Награды компании
    Финалист конкурсов Pinwin Ванная комната – скрытые возможности и Лучший текстиль в интерьере
    Адрес
    125581 Москва
    Россия
    +7-9161158813 www.krasnovadesign.com
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