Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Polina Pidtsan interior design
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Дизайнер интерьеров  квартир, домов  офисов. Стиль современной классики и ар-дэко. Проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

    Услуги
    • Дизайн проект
    • авторское сопровождение
    • комплектация под ключ
    • декорирование интерьера.
    Регионы обслуживания
    г. Москва и г. Санкт-Петербург.
    Награды компании
    • Сертификат о стажировке в Лондонской школе дизайна интерьеров KLC
    • Диплом с отличием Международной школы Дизайна
    • Публикации в интерьерных журналах.
    Адрес
    Москва Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219566930 polinapidtsan.ru
      Add SEO element