Дизайнер интерьеров квартир, домов офисов. Стиль современной классики и ар-дэко. Проекты в Москве и Санкт-Петербурге.
- Услуги
- Дизайн проект
- авторское сопровождение
- комплектация под ключ
- декорирование интерьера.
- Регионы обслуживания
- г. Москва и г. Санкт-Петербург.
- Награды компании
- Сертификат о стажировке в Лондонской школе дизайна интерьеров KLC
- Диплом с отличием Международной школы Дизайна
- Публикации в интерьерных журналах.
- Адрес
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Москва Санкт-Петербург
Россия
+7-9219566930 polinapidtsan.ru