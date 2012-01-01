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Садовникова Наталья Евгеньевна
Архитекторы Москва
Обзор 21Проекты (21) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Панельный дом город Троицк, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    Панельный дом город Троицк, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    Панельный дом город Троицк, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    +1
    Панельный дом город Троицк
    Школа в г.Копейск,Челябинская область, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Рабочий кабинет в эклектичном стиле Бирюзовый
    Школа в г.Копейск,Челябинская область, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле минимализм
    Школа в г.Копейск,Челябинская область
    Интерьеры для школы в пос. Есаульский, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Интерьеры для школы в пос. Есаульский, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Интерьеры для школы в пос. Есаульский, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +6
    Интерьеры для школы в пос. Есаульский
    Коттедж г.Челябинск, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    Коттедж г.Челябинск, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    Коттедж г.Челябинск, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в эклектичном стиле
    +1
    Коттедж г.Челябинск
    Музей современного искусства, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Конференц-центры в эклектичном стиле
    Музей современного искусства, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Конференц-центры в эклектичном стиле
    Музей современного искусства, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Музей современного искусства
    Дом с панорамным остеклением, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле минимализм Керамика
    Дом с панорамным остеклением, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна Дома в стиле минимализм Керамика
    Дом с панорамным остеклением, Садовникова Наталья Евгеньевна Садовникова Наталья Евгеньевна
    +1
    Дом с панорамным остеклением
    Показать все 21 проекты

    Архитектурные решения должны комплексно учитывать социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, художественные и иные требования к объекту. Учитывая все спектры, а также эстетическую сторону предполагаемого объекта, работа архитектора подразумевает сложную комплексную систему. Поэтому необходимо помнить и учитывать все поставленные задачи при создании каждого  проекта!!! 

    Услуги
    • Проектирование жилых и общественных зданий; Проектирование частных домов
    • коттеджей
    • таунхаусов; Проектирование входных групп
    • фасадов; Реконструкция зданий;
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Челябинская обл
    • Екатеринбург
    • Свердловская
    • Москва и МО
    • Санкт-Петербург и область
    Награды компании
    • Член союза архитекторов России.
    • Победитель международного конкурса Архитектуры и Дизайна инновационного экологического проекта, «Новый Мир», в номинации «Фрагменты городской среды» 2012г.
    • Финалист международного конкурса Pinwin 2014г., лауреат международных конкурсов 2017-2018
    Адрес
    ул.Генерала Глаголева 7
    123103 Москва
    Россия
    +7-9191282469 sadovnikova-natalya.arxip.com
    Законное владение

    владелец

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