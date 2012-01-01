Архитектурные решения должны комплексно учитывать социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, художественные и иные требования к объекту. Учитывая все спектры, а также эстетическую сторону предполагаемого объекта, работа архитектора подразумевает сложную комплексную систему. Поэтому необходимо помнить и учитывать все поставленные задачи при создании каждого проекта!!!
- Услуги
- Проектирование жилых и общественных зданий; Проектирование частных домов
- коттеджей
- таунхаусов; Проектирование входных групп
- фасадов; Реконструкция зданий;
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Челябинская обл
- Екатеринбург
- Свердловская
- Москва и МО
- Санкт-Петербург и область
- Награды компании
- Член союза архитекторов России.
- Победитель международного конкурса Архитектуры и Дизайна инновационного экологического проекта, «Новый Мир», в номинации «Фрагменты городской среды» 2012г.
- Финалист международного конкурса
Pinwin2014г., лауреат международных конкурсов 2017-2018
- Адрес
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ул.Генерала Глаголева 7
123103 Москва
Россия
+7-9191282469 sadovnikova-natalya.arxip.com
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