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Анна Фомина-Хаддад
Дизайнеры Харьков
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    • Chic, Анна Фомина-Хаддад Анна Фомина-Хаддад ГостинаяАксессуары и декорации Шелк Синий
    Chic

    Мы знаем толк в интерьерном дизайне, декорировании и текстильном ремесле. За 20 лет мы создали свой амбициозный стиль, который нам едва ли удается укротить по сей день.Мы специализируемся на дизайне и пошиве штор, покрывал, скатертей. А сегодня наш ассортимент пополнился ещё и коллекциями превосходных обоев от передовых производителей мирового класса.Люстры, торшеры, статуэтки, рамы для зеркал и фотографий, вазы, фарфор, куклы, любой из этих элементов украсит интерьер ценителя домашнего уюта.

    Мы уверены, что квалификация наших специалистов непременно поможет Вам преобразить Ваш дом, подчеркнуть его индивидуальность. Будем рады работать с Вами, и уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную радость и удовлетворение результатом! Доверяя нам свой интерьер, вы можете быть спокойны! Ваши окна в руках профессионалов, не просто любящих свое дело, а живущих этим почти все дееспособное время суток!

    Регионы обслуживания
    Харьков
    Адрес
    61037 Харьков
    Украина
    +380-957570970
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