Мы знаем толк в интерьерном дизайне, декорировании и текстильном ремесле. За 20 лет мы создали свой амбициозный стиль, который нам едва ли удается укротить по сей день.Мы специализируемся на дизайне и пошиве штор, покрывал, скатертей. А сегодня наш ассортимент пополнился ещё и коллекциями превосходных обоев от передовых производителей мирового класса.Люстры, торшеры, статуэтки, рамы для зеркал и фотографий, вазы, фарфор, куклы, любой из этих элементов украсит интерьер ценителя домашнего уюта.

Мы уверены, что квалификация наших специалистов непременно поможет Вам преобразить Ваш дом, подчеркнуть его индивидуальность. Будем рады работать с Вами, и уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную радость и удовлетворение результатом! Доверяя нам свой интерьер, вы можете быть спокойны! Ваши окна в руках профессионалов, не просто любящих свое дело, а живущих этим почти все дееспособное время суток!